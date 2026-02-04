Γιαμπουσέλε: «Μ' έχουν πάρει τηλέφωνο ομάδες από την Ευρώπη - Δεν έχω υπογράψει ακόμα»

Onsports Team

Ο Γάλλος φόργουορντ παραδέχθηκε ότι έχει δεχθεί πρόταση από την ισραηλινή ομάδα, την ώρα που το μέλλον του στους Νιου Γιορκ Νικς παραμένει αβέβαιο, καθώς πλησιάζει η διορία για τα trades στο ΝΒΑ.

Σε δηλώσεις του στον δημοσιογράφο Στέφαν Μπρόντι, ο Γιαμπουσέλε ξεκαθάρισε πως δεν έχει πάρει ακόμη καμία οριστική απόφαση. «Δεν κλείνω καμία πόρτα σε τίποτα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, ούτε τι θα γίνει αύριο. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι δεν έχει συζητηθεί ή υπογραφεί τίποτα. Στο τέλος της ημέρας, είμαι παίκτης των Νικς και δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο 28χρονος άσος διέψευσε τα σενάρια που τον ήθελαν να έχει ήδη συμφωνήσει με κάποια ομάδα, τονίζοντας ότι το ενδιαφέρον που έχει προκύψει παρερμηνεύτηκε. «Υπήρξαν ομάδες που με κάλεσαν και απλώς εξέφρασαν ότι με θέλουν. Μετά όλοι νόμιζαν ότι έχω ήδη υπογράψει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ομάδες που έχουμε ακούσει ότι θα ήθελαν να με υπογράψουν αν επιστρέψω στην Ευρώπη. Θα δούμε τι θα συμβεί», κατέληξε ο Γιαμπουσέλε.