FIBA Europe Cup: «Μάχες» για ΠΑΟΚ και Περιστέρι

Οnsports Τeam

Η ομάδα του Γιούρι Ζντβοτς υποδέχεται στο PAOK Sports Arena την Σπόρτινγκ (17:30), με το Περιστέρι να δοκιμάζεται στην Ιταλία κόντρα στην Σάσαρι (21:30)

Η 5η αγωνιστική των ομίλων της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup σηκώνει… αυλαία με τις ελληνικές ομάδες να δίνουν τις δικές τους «μάχες».

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο PAOK Sports Arena την Σπόρτινγκ (17:30), με την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς να έχει κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, κυνηγώντας πλέον την πρώτη θέση του ομίλου, τη στιγμή που οι Πορτογάλοι έχουν αποχαιρετήσει τη διοργάνωση.

Το Περιστέρι αντιμετωπίζει στην Ιταλία την Ντιναμό Σάσαρι (21:30), με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλο να έχει ήδη κλειδώσει την παρουσία της στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup, ενώ μπορεί να ελπίζει ακόμα και για την πρώτη θέση του ομίλου. Και η αντίπαλος του Περιστερίου, όπως και του ΠΑΟΚ, έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια.