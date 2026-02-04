Ομάδες

Μεταγραφές, Φενέρμπαχτσε: Επίσημα «καναρίνι» ο Καντέ!
EPA/CHRISTOPHE PETIT, ΑΜΠΕ
Οnsports Team 04 Φεβρουαρίου 2026, 10:48
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Φενέρμπαχτσε

Μεταγραφές, Φενέρμπαχτσε: Επίσημα «καναρίνι» ο Καντέ!

Ο Ενγκολό Καντέ είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Φενέρμπαχτσε, με την υπόθεσή του να εξελίσσεται σε ένα από τα πιο έντονα μεταγραφικά θρίλερ του φετινού χειμώνα.

Ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού μέσου, ο οποίος πίεσε ασφυκτικά την Αλ Ιτιχάντ προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην Τουρκία.

Ο Καντέ έδειξε ξεκάθαρα την επιθυμία του να φορέσει τη φανέλα της Φενέρ, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αρνείται να προπονηθεί μέχρι να λάβει το «πράσινο φως» για το deal.

Η ανακοίνωση των «κιτρινόμαυρων» δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς περιείχε αιχμές για τα εμπόδια που προέκυψαν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, με τη χαρακτηριστική φράση: «Κάποιες ιστορίες μπορεί να πάρουν χρόνο, αλλά δεν μένουν ανεκπλήρωτες», αποτυπώνοντας το αίσιο τέλος μιας πολύπλοκης μεταγραφικής υπόθεσης.



