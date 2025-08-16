ΑΕΚ: Στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει Άντερλεχτ ο Χρυσόπουλος – Αποφάσεις ως την Τρίτη για τους ξένους

INTIME SPORTS

Ο Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, ενόψει των αγώνων με την Άντερλέχτ, για τα playoffs του Conference League. - Εξελίξεις ως την Τρίτη (19/08) για τους μη Έλληνες, λόγω Ρομπέρτο Περέιρα και... μεταγραφής.

Ο Έλληνας αμυντικός είχε μείνει εκτός από τις αναμετρήσεις με τον Άρη Λεμεσού.

Ο Χρυσόπουλος ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα τραυματισμού, αλλά πλέον είναι καλά και πήρε τη θέση του Χριστόφορου Κολιμάτσης.

Από εκεί και πέρα, στην ευρωπαϊκή λίστα που δόθηκε σε πρώτη φάση δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, όσον τους 17 μη Έλληνες. Βέβαια, οι τελικές αποφάσεις για το αν θα υπάρξουν αλλαγές ή μην θα παρθούν την Τρίτη (19/08).

Να θυμίσουμε ότι ο Ρομπέρτο Περέιρα αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού, κάτι που μπορεί να φέρει στην ευρωπαϊκή λίστα έναν εκ των Αντονί Μαρσιάλ, Νίκλας Ελίασον. Υπάρχει φυσικά πάντα κι η περίπτωση η ΑΕΚ να προλάβει να ολοκληρώσει κάποια μεταγραφή και να δηλωθεί ο νέος παίκτης, όπως είχε συμβεί με τους Μαρίν και Γιόβιτς.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ: