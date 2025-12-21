Super League: Ντέρμπι επιβίωσης ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | Ευκαιρία για ΑΕΚ

Eurokinissi Sports

Το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στην Τούμπα, αλλά και η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena» συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στο πρόγραμμα της Κυριακής (21/12) για την Super League.

Το βράδυ του Σαββάτου (20/12) η Κηφισιά προκάλεσε ένα τεράστιο… σοκ στον Ολυμπιακό, καθώς στάθηκε… όρθια 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έβαλε σε… κίνδυνο την κορυφή για τους «ερυθρόλευκους» λίγο πριν την ολοκλήρωση του 2025.

Οι Πειραιώτες έφτασαν στους 36 βαθμούς έπειτα από 15 ματς στο πρωτάθλημα και είναι στο +2 από την ΑΕΚ, που ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Αυτό σημαίνει πως το βράδυ της Κυριακής (21/12) η Ένωση έχει την ευκαιρία να προσπεράσει τον Ολυμπιακό και να τεθεί αυτή επικεφαλής στην κούρσα του φετινού… μαραθωνίου. Για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να πάρει τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο» κόντρα στον ΟΦΗ (21:00) στην «OPAP Arena».

Παράλληλα, την γκέλα των «ερυθρόλευκων» θέλουν να εκμεταλλευτούν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Τούμπα, το απόγευμα της Κυριακής (21/12) στις 19:30 και σε περίπτωση που ο «Δικέφαλος του Βορρά» πάρει τη νίκη, τότε θα «πιάσει» τους Πειραιώτες στους 36 βαθμούς, ενώ οι «πράσινοι» θα μειώσουν στους 11 βαθμούς από τον «αιώνιο» αντίπαλο, έχοντας και ένα ματς λιγότερο.

Το πρόγραμμα της ημέρας θα ανοίξει το απόγευμα στην Λάρισα, όπου η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 17:30. Οι Θεσσαλοί «καίγονται» για τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο» ούτως ώστε να μην χάσουν την… επαφή στη «μάχη» της παραμονής, ενώ η αθηναϊκή ομάδα θέλει να δώσει συνέχεια στη νίκη της επί του ΠΑΟΚ, προκειμένου να πάρει μία ακόμα βαθμολογική «ανάσα».

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1

Βόλος - Παναιτωλικός 1-0

Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

17:30 ΑΕΛ - Ατρόμητος (Cosmote Sport 1HD)

19:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (Novasports Prime)

21:00 ΑΕΚ - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία (σε 14 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 36 -15αγ.

2. ΑΕΚ 34

3. ΠΑΟΚ 32

4. Λεβαδειακός 25

5. Βόλος 22 -15αγ.

6. Παναθηναϊκός 22 -13αγ.

7. Άρης 20 -15αγ.

8. Κηφισιά 18 -15αγ.

9. Παναιτωλικός 15 -15αγ.

10. Αστέρας AKTOR 13 -15αγ.

11. Ατρόμητος 12

12. ΟΦΗ 12 -13αγ.

13. ΑΕΛ 8

14. Πανσερραϊκός 5