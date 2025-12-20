Super League, Βόλος - Παναιτωλικός 1-0: Αντίδραση με… Σιαμπάνη

EUROKINISSI

Onsports team

Επιστροφή στις νίκες για τον Βόλο, ο οποίος επικράτησε 1-0 του Παναιτωλικού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με «χρυσό» σκόρερ τον Μαρτίνες.

Οι «κυανέρυθροι» της Μαγνησίας έβγαλαν αντίδραση μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο και για την 15η στροφή του πρωταθλήματος επιβλήθηκαν της ομάδας του Αγρινίου, με αποτέλεσμα να «πιάσουν» τους «πράσινους» στους 22 βαθμούς, περιμένοντας το αποτέλεσμα των τελευταίων στο ντέρμπι της Τούμπας.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με πολύ αργό τέμπο ξεκίνησε η αναμέτρηση, καθώς στα πρώτα 25 λεπτά οι δύο ομάδες έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας, χωρίς όμως να δημιουργηθούν αξιόλογες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο και ανταποκρίθηκαν άψογα, περιορίζοντας κάθε επιθετική προσπάθεια.

Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα ήρθε στο 31’ για τον Παναιτωλικό. Ο Ματσάν βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή και επιχείρησε το πλασέ, όμως ο Σιαμπάνης αντέδρασε εξαιρετικά, διώχνοντας σε κόρνερ και επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται από το ξεκίνημα της σεζόν.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά στο 37’, όταν η κεφαλιά του Αγκίρε από το σημείο του πέναλτι πέρασε λίγο άουτ, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ. Στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, ο Βόλος είχε τη δική του καλύτερη στιγμή, με τον Χουάνπι να εκτελεί από την καρδιά της μικρής περιοχής και τον Τσάβες να μπλοκάρει σταθερά.

Το δεύτερο μέρος κύλησε στο ίδιο ισορροπημένο μοτίβο, μέχρι τη στιγμή που ο Βόλος κατάφερε να βρει το γκολ. Στο 66’, ο Μαρτίνες με σουτ από τη μικρή περιοχή έκανε το 1-0, παρότι οι γηπεδούχοι δεν ήταν ανώτεροι από τον αντίπαλό τους.

Η απάντηση του Παναιτωλικού θα μπορούσε να έρθει άμεσα, όμως στο 72’ ο Σιαμπάνης πραγματοποίησε τεράστια επέμβαση σε «καρφωτή» κεφαλιά του Σιέλη μετά από κόρνερ, κρατώντας το προβάδισμα για την ομάδα του.

Στα τελευταία λεπτά το ματς άνοιξε για τα καλά. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν με όλες τους τις δυνάμεις για την ισοφάριση, την ώρα που ο Βόλος έβρισκε χώρους στις αντεπιθέσεις. Στο 82’ ο Ασεχνούν έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, καθώς προτίμησε να τελειώσει μόνος του τη φάση αντί να πασάρει στον αμαρκάριστο Λάμπρου, με τον Τσάβες να τον σταματά. Ένα λεπτό αργότερα, ο Σιαμπάνης είπε ξανά «όχι», αυτή τη φορά στο απευθείας φάουλ του Ματσάν.

Διαιτητής: Γιουμαντζίδης

Κίτρινες: Μαρτίνες, Χέρμανσον, Μύφας - Κόγιτς

Βόλος: (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τασιούρας (77' Τριανταφύλλου), Μαρτίνες, Κόμπα, Χουάνπι (77' Μπουζούκης), Πίντσι (78' Ασεχνούν), Λάμπρου (88' Κύρκος), Μακνί (61' Χάμουλιτς)

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Αγαπάκης (75' Μίχαλακ), Σιέλης, Γκαρσία (89' Χότζα), Μανρίκε, Κόγιτς, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (87' Μπελεβώνης), Ματσάν (89' Σμυρλής), Άλεξιτς (75' Τσούρα), Αγκίρε