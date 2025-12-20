Ολυμπιακός - Κηφισιά 1-1: Όρθιοι στο Φάληρο οι νεοφώτιστοι και έφυγαν με βαθμό

EUROKINISSI

Στοπ... στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» έβαλε η Κηφισιά, καθώς πήρε την ισοπαλία 1-1 και τον υποχρέωσε σε δεύτερη απώλεια βαθμών.

Μεγάλο αποτέλεσμα στο Φάληρο πήρε η Κηφισιά, καθώς υποχρέωσε τον Ολυμπιακό στην ισοπαλία 1-1, στην αυλαία των δύο ομάδων στο 2025. Οι «ερυθρόλευκοι» αν και προηγήθηκαν με το πέναλτι του Μεντί Ταρέμι, δεν κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμα, μια και οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα με τον Παύλο Παντελίδη και στην συνέχεια άντεξαν στην έντονη πίεση που τους ασκήθηκε από τους Πειραιώτες.

Έτσι, το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει από το Σάββατο (20/12) την κορυφή στη βαθμολογία της Super League και μάλιστα, κινδυνεύει να την χάσει την Κυριακή (21/12) μια και η ΑΕΚ που βρίσκεται στο -2 υποδέχεται τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena» και έχει την ευκαιρία να τεθεί σε θέση… οδηγού.

Από την άλλη, οι νεοφώτιστοι πήραν την τρίτη συνεχόμενη ισοπαλία στο πρωτάθλημα και αύξησαν το αήττητο σερί τους στα τέσσερα παιχνίδια. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο παρέμεινε στην 8η θέση έχοντας συγκεντρώσει 18 βαθμούς, ούσα στο -2 από τον Άρη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και πήρε πολύ νωρίς το προβάδισμα στο σκορ. Στο 19ο λεπτό ο Ταρέμι κέρδισε πέναλτι από μαρκάρισμα του Πέτκοφ και ο ίδιος ο Ιρανός ανέλαβε την εκτέλεση, ευστοχώντας για το 1-0. Το γκολ ήρθε σε ένα χρονικό σημείο που η Κηφισιά δεν είχε απειληθεί ιδιαίτερα από τους γηπεδούχους, όμως η συνέχεια του αγώνα έδειξε ότι το ματς μόνο εύκολο δεν θα ήταν.

Η απάντηση της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν άμεση. Στο 23’, μετά από υποδειγματική ανάπτυξη και εξαιρετική ασίστ του Πόμπο, ο Παντελίδης κέρδισε στο σπριντ τον Ορτέγκα και, παρά το πλάγιο της θέσης του, πλάσαρε ιδανικά τον Τζολάκη, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα για το 1-1.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει και στο 36’ έχασε μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Στρεφέτσα βγήκε ταχύτατα στην αντεπίθεση και μπήκε στην περιοχή της Κηφισιάς, όμως το πλασέ του πέρασε ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ραμίρες. Ένα λεπτό αργότερα, ο Πέτκοφ έβαλε καθοριστική προβολή στο κοντινό σουτ του Τσικίνιο, με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όπως ήταν αναμενόμενο, οι πρωτοπόροι της Super League ανέβασαν κατακόρυφα την πίεσή τους, αναζητώντας το γκολ που θα τους έβαζε ξανά μπροστά στο σκορ. Στο 55’ το δυνατό και ευθύβολο σουτ του Ροντινέι πέρασε λίγο άουτ, στην πρώτη καλή στιγμή των Πειραιωτών στην επανάληψη.

Παρά τη συνεχή πίεση του Ολυμπιακού, η Κηφισιά παρουσιαζόταν άψογα οργανωμένη αμυντικά. Οι παίκτες του Λέτο έκλειναν σωστά τους χώρους και είτε από τα άκρα είτε από τον άξονα, οι προσπάθειες των παικτών του Μεντιλίμπαρ σταματούσαν πάνω στην καλά στημένη άμυνα των φιλοξενούμενων, που έβγαιναν πρώτοι στη μπάλα και απομάκρυναν τον κίνδυνο.

Στο 78’ μετά από ωραία κυκλοφορία της μπάλας, ο Γιάρεμτσουκ σούταρε από το κέντρο της περιοχής, όμως ο Ραμίρες βρισκόταν σε σωστή θέση και μπλόκαρε. Ο ίδιος παίκτης είχε ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία οκτώ λεπτά αργότερα, όμως και πάλι ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς βγήκε νικητής στη μονομαχία, κρατώντας το 1-1 στην πιο μεγάλη και τελευταία φάση του αγώνα για τους «ερυθρόλευκους».

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Κίτρινες: Παντελίδης, Πόκορνι, Βιγιαφάνιες, Τζίμας

Κόκκινες: 91' Παντελίδης (δεύτερη κίτρινη)

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (62' Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε (75' Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο, Στρεφέτσα (62' Μάρτινς), Γιάρεμτσουκ (86' Γιαζίτσι), Ταρέμι.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σόουζα (61' Βιγιαφάνιες), Πόκορνι, Πέτκοφ, Μαϊντάνα (77' Χουχούμης), Έμπο (69' Τζίμας), Πέρεθ, Πόμπο, Παντελίδης, Ζέρσον, Τεττέη (77' Χριστόπουλος).