Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1: Το αυτογκόλ του Ιβάνοφ που έκρινε το ματς
Οnsports Τeam 20 Δεκεμβρίου 2025, 18:05
Αστέρας AKTOR - Άρης 0-1: Το αυτογκόλ του Ιβάνοφ που έκρινε το ματς

Σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα πήρε ο Άρης, ο οποίος επικράτησε 1-0 του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, χάρη στο αυτογκόλ του Ιβάνοφ, επιστρέφοντας στις νίκες στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι «κίτρινοι» του Μανόλο Χιμένεθ πανηγύρισαν παράλληλα μια επιτυχία με ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν η πρώτη εκτός έδρας νίκη τους μετά τις 17 Σεπτεμβρίου και το 1-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο. Τρεις μήνες μετά από εκείνη την αναμέτρηση, ο Άρης κατάφερε να φύγει ξανά με το «διπλό», σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο, όταν ο Ιβάνοφ στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Ένα γκολ που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη του αγώνα.

Στο δεύτερο μέρος, ο Αστέρας AKTOR πίεσε για την ισοφάριση, όμως ο Γιώργος Αθανασιάδης στάθηκε καθοριστικός. Ο τερματοφύλακας του Άρη πραγματοποίησε σημαντικές επεμβάσεις, διατηρώντας το προβάδισμα και οδηγώντας την ομάδα του σε μια πολύτιμη νίκη.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Άρης έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί, πήρε βαθμολογική ανάσα και έδειξε χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα σε μια δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία, κοιτώντας πλέον με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Αστέρας-Άρης | Το 0-1 για τον Άρη με αυτογκόλ του Ιβάνοφ!



