Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

NBA: Σοκ με Ντόντσιτς και διασυρμός για τους Λέικερς - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights
Onsports Team 21 Δεκεμβρίου 2025, 08:53
NBA

NBA: Σοκ με Ντόντσιτς και διασυρμός για τους Λέικερς - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights

Δείτε τα αποτελέσματα και βίντεο με όλα τα highlights από τους αγώνες για το πρωτάθλημα του NBA.

Οι Κλίπερς επικράτησαν εμφατικά με 103-88 των Λέικερς για τη μόλις έβδομη φετινή τους νίκη.

Ο τραυματισμός του Λούκα Ντόντσιτς, που αποχώρησε στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης με μια κάκωση στο πόδι, στοίχισε ακριβά στην ομάδα του Λος Άντζελες, που γνώρισε αναπάντεχη ήττα.

Ο Σλοβένος σταρ πρόλαβε να παίξει 20 λεπτά έχοντας 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ αλλά και 4 λάθη. Απόντος και του επίσης τραυματία Όστιν Ριβς, ο Λεμπρόν Τζέιμς, που έφτασε τους 36 πόντους, δεν ήταν αρκετός για να έρθει η νίκη.

Ο Κογουάι Λέοναρντ με 32 πόντους και 12 ριμπάουντ μαζί με τον Τζέιμς Χάρντεν να προσθέτει 21 πόντους και 10 ασίστ.

Οι Γουόριορς έβαλαν τέλος σε ένα σερί τριών ηττών νικώντας με 119-116 τους Σανς στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο Στεφ Κάρι είχε 28 πόντους, 10 ριμπουντ και 6 ασίστ, μαζί με το σουτ δύο πόντων που διαμόρφωσε, 5,7’’ πριν το φινάλε, το τελικό σκορ.

Ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 38 πόντους για το Φίνιξ, αλλά αστόχησε στο τρίποντο για την ισοφάριση. Οι Τζίμι Μπάτλερ και Γουίλ Ρίτσαρντ με 25 και 20 πόντους αντίστοιχα ξεχώρισαν επίσης για την ομάδα του Στιβ Κερ, που ανέβηκε στο 14-15.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα highlights των αγώνων στο NBA

Ναγκετς-Ρόκετς 101-115


Πέλικανς-Πέισερς 128-109


Σίξερς-Μάβερικς 121-114


Ράπτορς-Σέλτικς 96-112


Πίστονς-Χόρνετς 112-86


Γκρίζλις-Γουίζαρντς 122-130


Γουόριορς-Σανς 119-116


Τζαζ-Μάτζικ 127-128


Κινγκς-Μπλέιζερς 93-98


Κλίπερς-Λέικερς 103-88



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η παράδοση που «χτίζεται» και η χρονιά των «διπλών»
4 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η παράδοση που «χτίζεται» και η χρονιά των «διπλών»
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός - Κηφισιά: Το πέναλτι που προκάλεσε αντιδράσεις και όλα τα highlights
33 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Κηφισιά: Το πέναλτι που προκάλεσε αντιδράσεις και όλα τα highlights
BASKET LEAGUE
GBL: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Κολοσσός και Καρδίτσα - Μαρούσι
1 ώρα πριν GBL: Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Κολοσσός και Καρδίτσα - Μαρούσι
SUPER LEAGUE
«Γκέλα με ευθύνες και ΑΕΚούγεννα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
1 ώρα πριν «Γκέλα με ευθύνες και ΑΕΚούγεννα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved