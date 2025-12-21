Συγκίνησε ο Ανδρέας Τεττέη: Ξέσπασε σε κλάματα on air κι αποχώρησε από συνέντευξη - Βίντεο

Onsports Team

Ο Ανδρέας Τεττέη αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την Κηφισιά, στον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό και δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Ο Ανδρέας Τεττέη συγκίνησε για μια ακόμα φορά τους πάντες με την αντίδρασή του και την αγνή του ψυχή.

Ένα παιδί γέννημα-θρέμμα της Κηφισιάς, ολοκλήρωσε το εκπληκτικό του ταξίδι με τον σύλλογο των βορείων προαστίων και πλέον είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει όλα του τα όνειρα στον Παναθηναϊκό.

Ο διεθνής επιθετικός βούρκωσε όταν έγινε αλλαγή στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό από τον Σεμπάστιαν Λέτο και στο τέλος του αγώνα στάθηκε να κάνει δηλώσεις στην κάμερα της Cosmote TV.

Ο Τεττέη ήταν ήδη πολύ συγκινημένος όταν ξεκίνησε να λέει: «Ένα ωραίο ταξίδι τελείωσε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Κηφισιά και μπορεί στο μέλλον κάποια στιγμή να επιστρέψω.

Δεν σκέφτομαι αν θα τους αντιμετωπίσω τους συμπαίκτες μου στο μέλλον», πρόλαβε στην κυριολεξία να ψελλίσει.

Ήταν βουρκωμένος και σταμάτησε να μιλάει. Δέχθηκε νέα ερώτηση και τότε λύγισε. Έβαλε το χέρι στο πρόσωπο για να καλύψει τα δάκρυά του και συγκινημένος αποχώρησε.