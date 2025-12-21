Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα την Κυριακή
Οnsports Τeam 21 Δεκεμβρίου 2025, 07:43
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στην Αθήνα την Κυριακή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του «Athens Santa Run 2025»

Λόγω διεξαγωγής της αθλητικής εκδήλωσης με την επωνυμία «Athens Santa Run 2025» θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Κυριακή 21-12-2025 και κατά τις ώρες 09.00-11.00στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

- Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Αγ. Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.



Ροή ειδήσεων

STORIES
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, ΑΕΚ - ΟΦΗ κι όλη την υπόλοιπη δράση
17 λεπτά πριν Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, ΑΕΚ - ΟΦΗ κι όλη την υπόλοιπη δράση
NBA
NBA: Σοκ με Ντόντσιτς και διασυρμός για τους Λέικερς - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights
46 λεπτά πριν NBA: Σοκ με Ντόντσιτς και διασυρμός για τους Λέικερς - Όλα τα αποτελέσματα και τα highlights
SUPER LEAGUE
Συγκίνησε ο Ανδρέας Τεττέη: Ξέσπασε σε κλάματα on air κι αποχώρησε από συνέντευξη - Βίντεο
1 ώρα πριν Συγκίνησε ο Ανδρέας Τεττέη: Ξέσπασε σε κλάματα on air κι αποχώρησε από συνέντευξη - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Super League: Ντέρμπι επιβίωσης ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | Ευκαιρία για ΑΕΚ
1 ώρα πριν Super League: Ντέρμπι επιβίωσης ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | Ευκαιρία για ΑΕΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved