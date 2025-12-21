Bundesliga: Τεράστιο «διπλό» και με ανατροπή για Λεβερκούζεν κόντρα στην Λειψία - Τα αποτελέσματα

EPA/HANNIBAL HANSCHKE, ΑΜΠΕ

Οnsports Τeam

Με τον πιο εμφατικό τρόπο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της πριν από τη χειμερινή διακοπή η Λεβερκούζεν, πετυχαίνοντας μια νίκη με ξεχωριστή σημασία στη μάχη της κορυφής της Bundesliga.

Η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ πέρασε με 3-1 από την έδρα της Λειψίας, αποτέλεσμα που της επέτρεψε να την ισοβαθμήσει στην τρίτη θέση και να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας της σεζόν.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Λειψία να βρίσκει πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα, όταν ο Σλάγκερ άνοιξε το σκορ στο 35ο λεπτό. Ωστόσο, η απάντηση της Λεβερκούζεν ήταν άμεση και καθοριστική. Μέσα σε τέσσερα λεπτά, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι γύρισαν το ματς, με τον Τεριέ να ισοφαρίζει στο 40΄ και τον Σικ να ολοκληρώνει την ανατροπή στο 44΄, παίρνοντας προβάδισμα πριν την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λεβερκούζεν διατήρησε τον έλεγχο και σφράγισε μια νίκη που θεωρείται η πιο σπουδαία της μέχρι στιγμής στη φετινή περίοδο.

Η σύνθεση της Λεβερκούζεν ήταν: Φλέκεν, Άντριχ, Μπαντέ, Μπελοσιάν, Άρθρουρ (83΄ Βάθκεθ), Αλέις Γκαρθία, Τίλμαν, Τέλα (77΄ Ταπ), Χόφμαν, Τεριέ (77΄ Κούλμπρεθ), Σικ (77΄ Κοφανέ).

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής, τελευταίας πριν από τη διακοπή, η Άιντραχτ έμεινε στο 1-1 στο Αμβούργο, σε ένα ματς όπου οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Λοκόνγκα στο 18΄ και οι «αετοί» ισοφάρισαν με τον Ούγκο Λάρσον στο 26΄, χωρίς να καταφέρουν στη συνέχεια να βρουν το γκολ της νίκης. Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση στη Στουτγκάρδη, με τη Στουτγκάρδη και τη Χόφενχαϊμ να μένουν στο 0-0.

Τέλος, ισόπαλο χωρίς τέρματα έληξε και το παιχνίδι στο Άουγκσμπουργκ, όπου η τοπική ομάδα, με τον Δημήτρη Γιαννούλη ξανά βασικό πριν αντικατασταθεί στο 56΄ από τον Πέτερσεν, αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Βέρντερ Βρέμης.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Ντόρτμουντ-Γκλάντμπαχ 2-0 (10' Μπραντ, 97' Μπέιερ)

Στουτγκάρδη-Χοφενχάιμ 0-0

Βόλφσμπουργκ-Φράιμπουργκ 3-4 (13', 49', 70' Πεϊτσίνοβιτς-5' Τρέου, 56' πεν. Γκρίφο, 71' αυτ. Σιλτ, 78΄ Σέρχαντ)

Άουγκσμπουργκ-Βέρντερ Βρέμης 0-0

Κολωνία-Ουνιόν Βερολίνου 0-1 (90' Σάφερ)

Αμβούργο-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 (18' Λοκόνγκα-26' Λάρσον)

Λειψία-Λεβερκούζεν 1-3 (35΄ Σλάγκερ - 40΄ Τεριέ, 44΄ Σικ, 97΄ Κούλμπρεθ)

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

16:30 Μάιντς-Ζανκτ Πάουλι

18:30 Χαϊντεχάιμ-Μπάγερν Μονάχου

Η βαθμολογία (σε 15 αγώνες)

1. Μπάγερν Μονάχου 38 -14αγ.

2. Ντόρτμουντ 32

3. Λεβερκούζεν 29

4. Λειψία 29

5. Χοφενχάιμ 27

6. Στουτγκάρδη 26

7. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 25

8. Ουνιόν Βερολίνου 21

9. Φράιμπουργκ 20

10. Βέρντερ Βρέμης 17

11. Κολωνία 16

12. Γκλάντμπαχ 16

13. Αμβούργο 16

14. Βόλφσμπουργκ 15

15. Άουγκσμπουργκ 14

16. Ζανκτ Πάουλι 11 -14αγ.

17. Χαϊντενχάιμ 11 -14αγ.

18. Μάιντς 7 -14αγ.