Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με RRD - Roberto Ricci Designs
X / PAO BC
Onsports Team 24 Δεκεμβρίου 2025, 14:03
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με RRD - Roberto Ricci Designs

Ο Παναθηναϊκός AKTOR εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία, καθώς η ομάδα ανακοίνωσε ότι η RRD - Roberto Ricci Designs θα είναι ο επίσημος Formal Wear Partner του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία της με την εταιρεία RRD – Roberto Ricci Designs, η οποία αναλαμβάνει ρόλο Formal Wear Partner της ομάδας μας.

Με ισχυρές ρίζες στον κόσμο των θαλάσσιων σπορ και μια φιλοσοφία που βασίζεται στην έννοια της διαρκούς κίνησης, η RRD – Roberto Ricci Designs αναπτύσσει κάθε της δημιουργία με επίκεντρο τον άνθρωπο και την εμπειρία του. Η πίστη στην εξέλιξη και η τεχνική ακρίβεια, αποτελούν βασικά θεμέλια της ταυτότητάς της.

Οι δύο πλευρές μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η αφοσίωση, η πειθαρχία και το όραμα – αξίες που καθοδηγούν τόσο τους αθλητές στη δράση, όσο και εκείνους που επιλέγουν τα ενδύματα της RRD – Roberto Ricci Designs στην καθημερινότητά τους. Αυτή η σύμπλευση, ανάμεσα στην απόδοση, την ισορροπία και τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, είναι εκείνη που ορίζει τον δεσμό ανάμεσα στο brand και σε όσους ενσαρκώνουν τις ίδιες αρχές, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ατάκες Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις το παιχνίδι»

Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ατάκες Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις το παιχνίδι»
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Εξαιρετική κίνηση - Αναζητά τη μικρή φίλη της Ζαλγκίρις που ζήτησε τη φανέλα Ναν

Παναθηναϊκός AKTOR: Εξαιρετική κίνηση - Αναζητά τη μικρή φίλη της Ζαλγκίρις που ζήτησε τη φανέλα Ναν
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/12) - «Μάγοι για το 8ο»

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/12) - «Μάγοι για το 8ο»

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ρόμα: Τελειώνει ο Τσιμίκας - Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στη Λίβερπουλ
16 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ρόμα: Τελειώνει ο Τσιμίκας - Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στη Λίβερπουλ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με RRD - Roberto Ricci Designs
49 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με RRD - Roberto Ricci Designs
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Εξαιρετική κίνηση - Αναζητά τη μικρή φίλη της Ζαλγκίρις που ζήτησε τη φανέλα Ναν
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Εξαιρετική κίνηση - Αναζητά τη μικρή φίλη της Ζαλγκίρις που ζήτησε τη φανέλα Ναν
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved