Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με RRD - Roberto Ricci Designs

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός AKTOR εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία, καθώς η ομάδα ανακοίνωσε ότι η RRD - Roberto Ricci Designs θα είναι ο επίσημος Formal Wear Partner του «τριφυλλιού».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία της με την εταιρεία RRD – Roberto Ricci Designs, η οποία αναλαμβάνει ρόλο Formal Wear Partner της ομάδας μας.

Με ισχυρές ρίζες στον κόσμο των θαλάσσιων σπορ και μια φιλοσοφία που βασίζεται στην έννοια της διαρκούς κίνησης, η RRD – Roberto Ricci Designs αναπτύσσει κάθε της δημιουργία με επίκεντρο τον άνθρωπο και την εμπειρία του. Η πίστη στην εξέλιξη και η τεχνική ακρίβεια, αποτελούν βασικά θεμέλια της ταυτότητάς της.

Οι δύο πλευρές μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η αφοσίωση, η πειθαρχία και το όραμα – αξίες που καθοδηγούν τόσο τους αθλητές στη δράση, όσο και εκείνους που επιλέγουν τα ενδύματα της RRD – Roberto Ricci Designs στην καθημερινότητά τους. Αυτή η σύμπλευση, ανάμεσα στην απόδοση, την ισορροπία και τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, είναι εκείνη που ορίζει τον δεσμό ανάμεσα στο brand και σε όσους ενσαρκώνουν τις ίδιες αρχές, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων».