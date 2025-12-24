Παναθηναϊκός AKTOR: Εξαιρετική κίνηση - Αναζητά τη μικρή φίλη της Ζαλγκίρις που ζήτησε τη φανέλα Ναν

Onsports Team

Μια όμορφη και ανθρώπινη στιγμή ξεχώρισε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Ζαλγκίρις Κάουνας, με πρωταγωνίστρια μια μικρή φίλη της λιθουανικής ομάδας.

Η νεαρή φίλαθλος τράβηξε τα βλέμματα όταν σήκωσε ένα χαρτόνι στις εξέδρες, στο οποίο είχε γράψει ένα όμορφο μήνυμα προς τον Κέντρικ Ναν: «Γεια, Κέντρικ Ναν είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης. Μπορώ να έχω τη φανέλα σου;».

Η αυθόρμητη αυτή κίνηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος αποφάσισε να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το «τριφύλλι» δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη φωτογραφία της μικρής φιλάθλου, απευθύνοντας κάλεσμα στους οπαδούς της Ζαλγκίρις να βοηθήσουν στον εντοπισμό της.

Dear @bczalgiris friends, can you help us spot this young fan?

Kendrick has something special for her! pic.twitter.com/QesxuIiEFt — Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 24, 2025

Σύμφωνα με την ανάρτηση της πράσινης ΚΑΕ, ο Κέντρικ Ναν έχει κάτι ξεχωριστό ετοιμάσει για τη μικρή φίλη της Ζαλγκίρις, με στόχο να της χαρίσει μια αξέχαστη εμπειρία.