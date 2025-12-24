Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ατάκες Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις το παιχνίδι»

INTIME SPORTS

Ικανοποιημένος από την αντίδραση που έδειξαν οι παίκτες του εμφανίστηκε ο Εργκίν Αταμάν στα αποδυτήρια της «Zalgirio Arena».

Ο τεχνικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR στάθηκε στην «εικόνα» που έβγαλαν οι παίκτες του μόλις βρέθηκαν στο -15, μπόρεσαν να αλλάξουν το παιχνίδι και στην συνέχεια να πάρουν μία σημαντική νίκη.

Έτσι, στην ομιλία του στα αποδυτήρια, ο Τούρκος προπονητής στάθηκε στον χαρακτήρα των «πράσινων», χαρακτήρισε σημαντική τη νίκη, ενώ εμφανίστηκε… διπλωματικός αναφορικά με τις ημέρες ρεπό που του ζήτησαν οι παίκτες.

«Καλή δουλειά, δεν είναι εύκολο σε αυτή την έδρα να βρίσκεσαι πίσω με 15 πόντους και στη συνέχεια να αλλάζεις το παιχνίδι. Όταν όμως κάνουμε τη διαφορά και επιθετικά, βρίσκουμε σκορ. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Αλλάξαμε το παιχνίδι, πάμε», ήταν τα λόγια του.

Ωστόσο, λίγο πριν το καθιερωμένο ζντο, οι παίκτες ζήτησαν να μάθουν πόσες μέρες θα έχουν ρεπό, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR να απαντά πως έχουν ακόμα μέρες μπροστά τους.