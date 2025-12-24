Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ατάκες Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις το παιχνίδι»
INTIME SPORTS
Onsports Team 24 Δεκεμβρίου 2025, 12:19
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ατάκες Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις το παιχνίδι»

Ικανοποιημένος από την αντίδραση που έδειξαν οι παίκτες του εμφανίστηκε ο Εργκίν Αταμάν στα αποδυτήρια της «Zalgirio Arena».

Ο τεχνικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR στάθηκε στην «εικόνα» που έβγαλαν οι παίκτες του μόλις βρέθηκαν στο -15, μπόρεσαν να αλλάξουν το παιχνίδι και στην συνέχεια να πάρουν μία σημαντική νίκη.

Έτσι, στην ομιλία του στα αποδυτήρια, ο Τούρκος προπονητής στάθηκε στον χαρακτήρα των «πράσινων», χαρακτήρισε σημαντική τη νίκη, ενώ εμφανίστηκε… διπλωματικός αναφορικά με τις ημέρες ρεπό που του ζήτησαν οι παίκτες.

«Καλή δουλειά, δεν είναι εύκολο σε αυτή την έδρα να βρίσκεσαι πίσω με 15 πόντους και στη συνέχεια να αλλάζεις το παιχνίδι. Όταν όμως κάνουμε τη διαφορά και επιθετικά, βρίσκουμε σκορ. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Αλλάξαμε το παιχνίδι, πάμε», ήταν τα λόγια του.

Ωστόσο, λίγο πριν το καθιερωμένο ζντο, οι παίκτες ζήτησαν να μάθουν πόσες μέρες θα έχουν ρεπό, με τον προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR να απαντά πως έχουν ακόμα μέρες μπροστά τους.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR στο Κάουνας

Euroleague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR στο Κάουνας
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Κοντά στην παραμονή ο Γιούρτσεβεν

Παναθηναϊκός AKTOR: Κοντά στην παραμονή ο Γιούρτσεβεν
EUROLEAGUE

Αταμάν: «Αισιόδοξοι για Λεσόρ, θέλαμε να δώσουμε τον Γκριγκόνις» - Τι είπε για Γιούρτσεβεν

Αταμάν: «Αισιόδοξοι για Λεσόρ, θέλαμε να δώσουμε τον Γκριγκόνις» - Τι είπε για Γιούρτσεβεν

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ρόμα: Τελειώνει ο Τσιμίκας - Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στη Λίβερπουλ
16 λεπτά πριν Μεταγραφές, Ρόμα: Τελειώνει ο Τσιμίκας - Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στη Λίβερπουλ
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με RRD - Roberto Ricci Designs
50 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με RRD - Roberto Ricci Designs
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Εξαιρετική κίνηση - Αναζητά τη μικρή φίλη της Ζαλγκίρις που ζήτησε τη φανέλα Ναν
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Εξαιρετική κίνηση - Αναζητά τη μικρή φίλη της Ζαλγκίρις που ζήτησε τη φανέλα Ναν
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved