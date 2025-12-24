Euroleague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Παναθηναϊκού AKTOR στο Κάουνας

Eurokinissi Sports

Στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα παρέμεινε ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά τη νίκη του 92-85 επί της Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις στη διοργάνωση για το 2025 με τον καλύτερο τρόπο, αφού… πέρασαν από την παγωμένη Λιθουανία, έχοντας σε τρομερό βράδυ τον Τσέντι Όσμαν.

Έτσι, το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν βελτίωσε το ρεκόρ του στο 12-6, το οποίο έχει και η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια και οι τρεις ομάδες βρίσκονται πίσω από την Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία επιβλήθηκε 82-72 της Μπάγερν στο Μόναχο και ανέβηκε στο 13-5.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Ντουμπάι-Αρμάνι Μιλάνο 99-92

Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα 72-71

Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός AKTOR 85-92

Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ 72-82

Βαλένθια-Μπασκόνια 91-81

Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές 103-99

Παρί-Ερυθρός Αστέρας 102-92

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός

Βαθμολογία

1. Χάποελ Τελ Αβίβ 13-5

2. Μπαρτσελόνα 12-6

3. Παναθηναϊκός AKTOR 12-6

4. Βαλένθια 12-6

5. Φενέρμπαχτσε 11-6 *

6. Μονακό 10-7

----------------------------

7. Ρεάλ Μαδρίτης 10-7

8. Ερυθρός Αστέρας 10-8

9. Ζάλγκιρις Κάουνας 10-8

10. Ολυμπιακός 9-7 *

----------------------------

11. Αρμάνι Μιλάνο 9-9

12. Ντουμπάι 9-9

13. Βίρτους Μπολόνια 8-9

14. Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10

15. Αναντολού Εφές 6-12

16. Παρτίζαν 6-11

17. Μπασκόνια 6-12

18. Παρί 6-12

19. Μπάγερν Μονάχου 5-13

20. Βιλερμπάν 7-13

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής (19ης)

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

21:00 Βαλένθια – Παρτίζαν

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας

21:15 Βιλερμπάν – Παρί

21:30 Μπαρτσελόνα – Μονακό

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

19:00 Αναντολού Εφές – Ερυθρός Αστέρας

21:00 Μπασκόνια – Φενέρμπαχτσε

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Αρμάνι Μιλάνο

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Dubai BC

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ