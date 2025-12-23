Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Κοντά στην παραμονή ο Γιούρτσεβεν
Eurokinissi Sports
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 23 Δεκεμβρίου 2025, 23:42
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Κοντά στην παραμονή ο Γιούρτσεβεν

Η παραμονή του Ομέρ Γιούρτσεβεν στον Παναθηναϊκό φαίνεται να μπαίνει σε τροχιά θετικής εξέλιξης, καθώς ο Τούρκος σέντερ δείχνει με κάθε εμφάνιση τη μεγάλη του διάθεση να παραμείνει στην ομάδα.

Αποστολή στο Κάουνας: Γιάννης Κουβόπουλος

Στο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Ζάλγκιρις Κάουνας για την 18η αγωνιστική της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε νίκη με ανατροπή από το -14, επικρατώντας 85-92, και ο Τούρκος σέντερ ξεχώρισε με 14 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Παρά το γεγονός ότι η εμφάνισή του στο Κάουνας δεν άλλαξε από μόνη της τα δεδομένα, η τεράστια θέληση και η σταθερή προσπάθειά του έχουν εκτιμηθεί από την ομάδα, δημιουργώντας αισιοδοξία για την παραμονή του. Ο ίδιος ο Εργκίν Αταμάν τόνισε τη σημαντική συμβολή του Γιούρτσεβεν και υπογράμμισε πως δεν θέλει να αλλάξει ξανά το ρόστερ.

Ο παίκτης διαθέτει out στο συμβόλαιό του, το οποίο εκπνέει σε 10 μέρες, και οι τελικές εξελίξεις αναμένονται εντός των επόμενων ημερών. Η προσωπική του επιθυμία και η αφοσίωση στο γήπεδο φαίνεται πως αυξάνουν τις πιθανότητες να παραμείνει στο «τριφύλλι».



