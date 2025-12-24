Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/12) - «Μάγοι για το 8ο»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 24 Δεκεμβρίου 2025, 08:47
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/12) - «Μάγοι για το 8ο»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (24/12).

Με κορυφαίους τους Τσέντι Οσμάν, Κέντρικ Ναν και Τι Τζέι Σορτς, ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε ένα σημαντικό «διπλό» με ανατροπή στο Κάουνας, επικρατώντας 92-85 της Ζαλγκίρις. Οι παραπάνω παίκτες ήταν «3 Μάγοι για το 8ο!» μια και οι «πράσινοι» τρομοκρατούν και πάλι την Euroleague.

Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ «Έρχονται φορ και χαφ» για την ενίσχυση της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της δύσκολης συνέχειας, τη στιγμή που στον Ολυμπιακό το θέμα που κυριαρχεί είναι η παραμονή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



BET
Με κάθε Ευχοστολίδι διπλή προσφορά στα παιδιά
ΣΠΟΡ
Πανιώνιος: Μεθυσμένη… πολιτεία η Νέα Σμύρνη - Αποθεωτική υποδοχή από τους οπαδούς
NBA
NBA: Διέλυσαν τους Πρωταθλητές οι Σπερς - Μεγάλη νίκη για Μαβς κόντρα σε Νάγκετς - Τα αποτελέσματα
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Μνηστήρες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του
