Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/12) - «Μάγοι για το 8ο»

Με κορυφαίους τους Τσέντι Οσμάν, Κέντρικ Ναν και Τι Τζέι Σορτς, ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε ένα σημαντικό «διπλό» με ανατροπή στο Κάουνας, επικρατώντας 92-85 της Ζαλγκίρις. Οι παραπάνω παίκτες ήταν «3 Μάγοι για το 8ο!» μια και οι «πράσινοι» τρομοκρατούν και πάλι την Euroleague.

Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ «Έρχονται φορ και χαφ» για την ενίσχυση της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της δύσκολης συνέχειας, τη στιγμή που στον Ολυμπιακό το θέμα που κυριαρχεί είναι η παραμονή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.