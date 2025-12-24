Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωσε Οσμάν ο Λεσόρ - Υπόκλιση και από Euroleague

INTIME SPORTS

Onsports Team

Ο Τσέντι Οσμάν πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας, γνωρίζοντας την αποθέωση τόσο από τον Ματίας Λεσόρ όσο και από την ίδια τη Euroleague.

Ο Τούρκος φόργουορντ αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην ανατροπή του «τριφυλλιού», συμβάλλοντας τα μέγιστα στο τελικό 92-85. Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πανηγυρίσει μια σημαντική επιτυχία, με τον Οσμάν να ξεχωρίζει αγωνιστικά.

Ο 30χρονος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια (5/6 τρίποντα), ενώ πρόσθεσε ακόμη 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 33 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Η εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους συμπαίκτες του, με τον Ματίας Λεσόρ να τον αποθεώνει μέσω ανάρτησης στα social media. Ο Γάλλος σέντερ έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Τσέντι είναι στο Top-3 στη θέση του και δεν είναι τρίτος», δείχνοντας τον απόλυτο σεβασμό του για την απόδοση του Οσμάν.

Cedi top 3 in his position and he ain’t 3 — Mathias Lessort (@ThiasLsf) December 23, 2025

Το συγκεκριμένο post αναδημοσίευσε και η Euroleague, σχολιάζοντας με χιούμορ πως ο Τούρκος φόργουορντ είναι… «κακός άνθρωπος» τον τελευταίο καιρό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.