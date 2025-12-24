Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωσε Οσμάν ο Λεσόρ - Υπόκλιση και από Euroleague
INTIME SPORTS
Onsports Team 24 Δεκεμβρίου 2025, 15:10
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωσε Οσμάν ο Λεσόρ - Υπόκλιση και από Euroleague

Ο Τσέντι Οσμάν πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση στη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας, γνωρίζοντας την αποθέωση τόσο από τον Ματίας Λεσόρ όσο και από την ίδια τη Euroleague.

Ο Τούρκος φόργουορντ αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην ανατροπή του «τριφυλλιού», συμβάλλοντας τα μέγιστα στο τελικό 92-85. Ο Παναθηναϊκός AKTOR κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πανηγυρίσει μια σημαντική επιτυχία, με τον Οσμάν να ξεχωρίζει αγωνιστικά.

Ο 30χρονος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά από την περιφέρεια (5/6 τρίποντα), ενώ πρόσθεσε ακόμη 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 33 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Η εμφάνισή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τους συμπαίκτες του, με τον Ματίας Λεσόρ να τον αποθεώνει μέσω ανάρτησης στα social media. Ο Γάλλος σέντερ έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Τσέντι είναι στο Top-3 στη θέση του και δεν είναι τρίτος», δείχνοντας τον απόλυτο σεβασμό του για την απόδοση του Οσμάν.

Το συγκεκριμένο post αναδημοσίευσε και η Euroleague, σχολιάζοντας με χιούμορ πως ο Τούρκος φόργουορντ είναι… «κακός άνθρωπος» τον τελευταίο καιρό, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με RRD - Roberto Ricci Designs

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωσε τη συνεργασία με RRD - Roberto Ricci Designs
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Εξαιρετική κίνηση - Αναζητά τη μικρή φίλη της Ζαλγκίρις που ζήτησε τη φανέλα Ναν

Παναθηναϊκός AKTOR: Εξαιρετική κίνηση - Αναζητά τη μικρή φίλη της Ζαλγκίρις που ζήτησε τη φανέλα Ναν
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ατάκες Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις το παιχνίδι»

Παναθηναϊκός AKTOR: Οι ατάκες Αταμάν στα αποδυτήρια - «Δεν είναι εύκολο να αλλάζεις το παιχνίδι»

Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Κατοστάρης ο Γκραντ στην Euroleague με το «τριφύλλι»
10 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Κατοστάρης ο Γκραντ στην Euroleague με το «τριφύλλι»
SUPER LEAGUE
Μπράντον Τόμας για το επεισοδιακό ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: «Βγάλαμε τον Ηλιόπουλο από τα αποδυτήρια»
47 λεπτά πριν Μπράντον Τόμας για το επεισοδιακό ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: «Βγάλαμε τον Ηλιόπουλο από τα αποδυτήρια»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωσε Οσμάν ο Λεσόρ - Υπόκλιση και από Euroleague
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωσε Οσμάν ο Λεσόρ - Υπόκλιση και από Euroleague
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, Ρόμα: Τελειώνει ο Τσιμίκας - Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στη Λίβερπουλ
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Ρόμα: Τελειώνει ο Τσιμίκας - Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στη Λίβερπουλ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved