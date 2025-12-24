Μεταγραφές, Ρόμα: Τελειώνει ο Τσιμίκας - Γιατί δεν μπορεί να γυρίσει στη Λίβερπουλ

INTIME SPORTS

Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται πως βαδίζει προς έξοδο από τη Ρόμα, καθώς ο προπονητής της ομάδας, Τζιανπέρο Γκασπερίνι, αποφάσισε πως δεν τον έχει στα πλάνα του για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με την ιταλική Gazzetta dello Sport, αφορά τον διεθνή αριστερό μπακ, ο οποίος δεν θα χρησιμοποιηθεί από τον έμπειρο τεχνικό στο άμεσο μέλλον.

Με βάση τα ίδια ρεπορτάζ, η Ρόμα θα προσπαθήσει να λύσει τον δανεισμό του Τσιμίκα από τη Λίβερπουπ. Ωστόσο, η επιστροφή του στους «reds» δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, καθώς με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση στη λίστα των non-homegrown παικτών και θα χρειαστεί κάποιος να αποχωρήσει προκειμένου να ενταχθεί ξανά.

Στην παρούσα φάση, όλα δείχνουν ότι ο Έλληνας αριστερός μπακ θα αναζητήσει νέο σταθμό ως δανεικός, με στόχο να συνεχίσει την καριέρα του και να έχει χρόνο συμμετοχής σε ομάδα που θα τον αξιοποιήσει. Η υπόθεση αναμένεται να προχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες, καθώς Ρόμα και εκπρόσωποι του Τσιμίκα εξετάζουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τον ποδοσφαιριστή.