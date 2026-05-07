Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: Έμεινε όρθια στο Μόναχο και πάει να το σηκώσει στη Βουδαπέστη

Η Παρί Σεν Ζερμέν στάθηκε στο ύψος της κόντρα στη Μπάγερν, αποσπώντας την ισοπαλία με 1-1 στην έδρα των Βαυαρών και με συνολικό σκορ 6-5 προκρίθηκαν στον τελικό του Champions League, εκεί που θα βρουν απέναντί τους την Άρσεναλ, με στόχο την back to back κατάκτηση του τροπαίου.

Οι Παριζιάνοι προηγήθηκαν μόλις στο τρίτο λεπτό με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να ανοίγει τον δρόμο προς την πρόκριση. Από εκεί και έπειτα η Μπάγερν πίεσε, δημιούργησε φάσεις μπροστά στην εστία του Σαφόνοβ, με τον Χάρι Κέιν να ισοφαρίζει αργά στις καθυστερήσεις για τους Βαυαρούς.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θα παλέψει για τη δεύτερη διαδοχική σεζόν κόντρα στην Άρσεναλ στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου. Αυτή θα είναι και η τρίτη φορά που η Παρί φτάνει στον τελικό.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Μπάγερν: Νόιερ, Ουπαμεκανό (85′ Καρλ), Τα (68′ Κιμ), Στάνισιτς (68′ Ντέιβις), Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα (79′ Τζάκσον), Ολίσε, Ντίας, Κέιν.

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες (85′ Μαγιούλου), Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Νέβες, Φαμπιάν (76′ Μπεράλδο), Κβαρατσκέλια, Ντουέ (76′ Ερναντέζ), Ντεμπελέ (65′ Μπαρκολά).