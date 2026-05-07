· Μπάγερν Μονάχου · Παρί Σεν Ζερμέν

Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: Έμεινε όρθια στο Μόναχο και πάει να το σηκώσει στη Βουδαπέστη

Η Παρί απέσπασε την ισοπαλία κόντρα στη Μπάγερν στο Μόναχο (1-1) και με συνολικό σκορ 6-5 έκλεισε θέση στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη με αντίπαλο την Άρσεναλ. 

Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: Έμεινε όρθια στο Μόναχο και πάει να το σηκώσει στη Βουδαπέστη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Παρί Σεν Ζερμέν στάθηκε στο ύψος της κόντρα στη Μπάγερν, αποσπώντας την ισοπαλία με 1-1 στην έδρα των Βαυαρών και με συνολικό σκορ 6-5 προκρίθηκαν στον τελικό του Champions League, εκεί που θα βρουν απέναντί τους την Άρσεναλ, με στόχο την back to back κατάκτηση του τροπαίου.

Οι Παριζιάνοι προηγήθηκαν μόλις στο τρίτο λεπτό με τον Ουσμάν Ντεμπελέ να ανοίγει τον δρόμο προς την πρόκριση. Από εκεί και έπειτα η Μπάγερν πίεσε, δημιούργησε φάσεις μπροστά στην εστία του Σαφόνοβ, με τον Χάρι Κέιν να ισοφαρίζει αργά στις καθυστερήσεις για τους Βαυαρούς.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θα παλέψει για τη δεύτερη διαδοχική σεζόν κόντρα στην Άρσεναλ στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου. Αυτή θα είναι και η τρίτη φορά που η Παρί φτάνει στον τελικό.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Μπάγερν: Νόιερ, Ουπαμεκανό (85′ Καρλ), Τα (68′ Κιμ), Στάνισιτς (68′ Ντέιβις), Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα (79′ Τζάκσον), Ολίσε, Ντίας, Κέιν.

Παρί Σεν Ζερμέν: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες (85′ Μαγιούλου), Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Νέβες, Φαμπιάν (76′ Μπεράλδο), Κβαρατσκέλια, Ντουέ (76′ Ερναντέζ), Ντεμπελέ (65′ Μπαρκολά).

COMMENTS
LATEST NEWS
00:43 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Game 4 και… όποιος προλάβει

00:35 CHAMPIONS LEAGUE

Μαρκίνιος: «Σήμερα αποδείξαμε ότι ξέρουμε να αμυνόμαστε, πως να παλεύουμε σαν τρελοί»

00:28 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 87-91: Τα highlights του αγώνα

00:23 CHAMPIONS LEAGUE

Μπάγερν Μονάχου - Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: Τα highlights του αγώνα

00:17 CHAMPIONS LEAGUE

Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: Έμεινε όρθια στο Μόναχο και πάει να το σηκώσει στη Βουδαπέστη

23:56 EUROLEAGUE

Σορτς: «Δεν είναι αυτή η… συνταγή για τα playoffs»

23:39 EUROLEAGUE

Σερέλης: «Δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχτήκαμε πολλούς πόντους στον αιφνιδιασμό»

23:32 ONSPORTS

Μοντέρο και Τέιλορ: «Να κρατήσουμε την ίδια ενέργεια, είχαμε αυτοπεποίθηση και παίξαμε γρήγορα»

23:19 EUROLEAGUE

Του… έκλεψαν την ευκαιρία και έχει έναν ακόμα… τελικό

23:13 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Πότε είναι το Game 4

23:02 EUROLEAGUE

Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε 81-78: Τα highlights του αγώνα

22:57 CHAMPIONS LEAGUE

Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν: Το πέναλτι που ζήτησαν οι Βαυαροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας