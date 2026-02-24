Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Η κρίσιμη ρεβάνς για τα play offs του Champions League
Eurokinissi Sports
Onsports Team 24 Φεβρουαρίου 2026, 21:40
CHAMPIONS LEAGUE / Μπάγερ Λεβερκούζεν / Ολυμπιακός

LIVE CHAT Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Η κρίσιμη ρεβάνς για τα play offs του Champions League

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός για τη ρεβάνς των play offs του Champions League.

Για το «θαύμα» της πρόκρισης στις 16 καλύτερες ομάδες του φετινού Champions League ταξίδεψε ο Ολυμπιακός στο Λεβερκούζεν, όπου αντιμετωπίζει την Μπάγερ, στη ρεβάνς της ήττας του 2-0 στο Φάληρο.

Η ομάδα του Κάσπερ Χιούλμαντ είναι φαβορί για να βρεθεί στην επόμενη φάση. Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, έχοντας κερδίσει έξι από τους οκτώ πιο πρόσφατους αγώνες της σε όλες τις διοργανώσεις, αν και ηττήθηκε με 1-0 από την Ουνιόν Βερολίνου το περασμένο Σάββατο. Μια ήττα που άφησε τους παίκτες του Χιούλμαντ στην έκτη θέση της Bundesliga.

Εν τω μεταξύ, ο Ολυμπιακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε στα play offs αφού χρειάστηκε να κάνει τρεις συνεχείς νίκες, οι δύο εκτός έδρας και η άλλη απέναντι στη Λεβερκούζεν (2-0).

Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» πηγαίνουν στην αναμέτρηση της Τρίτης με μόλις μία νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να σκοράρουν σε τρεις από αυτές τις αναμετρήσεις, αν και κατάφεραν να βρουν τα πατήματά τους νικώντας 2-0 τον Παναιτωλικό το Σάββατο.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός από το LIVE CHAT του Onsports:


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
CHAMPIONS LEAGUE

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των Γερμανών για τη ρεβάνς

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των Γερμανών για τη ρεβάνς
CHAMPIONS LEAGUE

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Εκπλήξεις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα - Με τρεις στα χαφ και πάγκο Ελ Κααμπί

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Εκπλήξεις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα - Με τρεις στα χαφ και πάγκο Ελ Κααμπί
CHAMPIONS LEAGUE

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Έτσι θα παίξουν οι Πειραιώτες στην ρεβάνς

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Έτσι θα παίξουν οι Πειραιώτες στην ρεβάνς

Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Άρης: «Πρώτη» για Γρηγορίου - Έρχονται οι ανακοινώσεις
24 λεπτά πριν Άρης: «Πρώτη» για Γρηγορίου - Έρχονται οι ανακοινώσεις
ΣΠΟΡ
Euro Cup, Παναθηναϊκός - Γιάντραν 11-10: «Πράσινο» προβάδισμα πρόκρισης
57 λεπτά πριν Euro Cup, Παναθηναϊκός - Γιάντραν 11-10: «Πράσινο» προβάδισμα πρόκρισης
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League, Ατλέτικο Μαδρίτης - Κλαμπ Μπριζ 4-1: Όργια Σόρλοτ, αποκλεισμός για Τζόλη
2 ώρες πριν Champions League, Ατλέτικο Μαδρίτης - Κλαμπ Μπριζ 4-1: Όργια Σόρλοτ, αποκλεισμός για Τζόλη
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Τρέλα οπαδών για Βόλο - Εξαφανίστηκαν σε λίγες ώρες 8.000 εισιτήρια για Πανθεσσαλικό
2 ώρες πριν ΑΕΚ: Τρέλα οπαδών για Βόλο - Εξαφανίστηκαν σε λίγες ώρες 8.000 εισιτήρια για Πανθεσσαλικό
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved