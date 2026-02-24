Ομάδες

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των Γερμανών για τη ρεβάνς
Eurokinissi Sports
Onsports Team 24 Φεβρουαρίου 2026, 21:13
CHAMPIONS LEAGUE / Μπάγερ Λεβερκούζεν / Ολυμπιακός

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των Γερμανών για τη ρεβάνς

Στη «BayArena» δοκιμάζεται το βράδυ της Τρίτης (24/02) στις 22:00 ο Ολυμπιακός απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, στη ρεβάνς του 2-0 με το οποίο είχαν επικρατήσει οι Γερμανοί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο Κάσπερ Χιούλμαντ διατηρεί το αγαπημένο του 3-4-3, προχωρώντας σε μία μόλις αλλαγή σε σχέση με το πρώτο ματς, καθώς ο Χόφμαν παίρνει τη θέση του Πόκου στο αρχικό σχήμα.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινά ο Μπλάσβιτς, με τους Κουάνσα, Ταπσόμπα και Άντριχ να συνθέτουν την τριάδα στην άμυνα. Στα άκρα θα κινούνται οι Βάθκεθ (δεξιά) και Γκριμάλντο (αριστερά), ενώ στον άξονα τοποθετούνται οι Παλάσιος και Γκαρθία. Πιο μπροστά, οι Χόφμαν και Μάσα θα πλαισιώνουν τον Σικ στην επιθετική τριάδα.

Στον πάγκο για τις «ασπιρίνες» είναι οι Όμλιν, Λομπ, Φερνάντες, Αρτούρ, Όρμαν, Ταπε, Πόκου, Κοφάν και Κούλμπρεθ.


