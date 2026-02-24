ΑΕΚ: Τρέλα οπαδών για Βόλο - Εξαφανίστηκαν σε λίγες ώρες 8.000 εισιτήρια για Πανθεσσαλικό

Eurokinissi Sports

Παροξυσμός επικρατεί στις τάξεις των οπαδών της ΑΕΚ ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, για την 22η αγωνιστική της Super League.

Η ζήτηση των εισιτηρίων εκτοξεύθηκε από τις πρώτες κιόλας ώρες.

Το απόγευμα της Τρίτης η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της προπώλησης για το Βόρειο και το Ανατολικό διάζωμα, με τους φίλους της Ένωσης να «εξαφανίζουν» 8.000 εισιτήρια που είχαν διατεθεί αρχικά από την ΠΑΕ Βόλος.

Ήδη υπάρχει κινητικότητα για το άνοιγμα επιπλέον θυρών, προκειμένου να καλυφθεί η τεράστια ζήτηση.

Όλα δείχνουν πως αυτή θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη φετινή εκδρομή των «κιτρινόμαυρων» σε εκτός έδρας αναμέτρηση, ξεπερνώντας κατά πολύ τη μαζική παρουσία των Ενωσιτών σε Σέρρες, Τρίπολη, Ηράκλειο, αλλά και στα ευρωπαϊκά ταξίδια για το Conference League.