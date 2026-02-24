Euro Cup, Παναθηναϊκός - Γιάντραν 11-10: «Πράσινο» προβάδισμα πρόκρισης

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών έκανε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 11-10 της Γιάντραν Χέρτσεγκ Νόβι στο «Σεράφειο Κολυμβητήριο», στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16».

Οι «πράσινοι» μπήκαν συγκεντρωμένοι από το ξεκίνημα, εκμεταλλεύτηκαν την ώθηση της έδρας και με δυνατή άμυνα σε συνδυασμό με σωστές επιλογές στην επίθεση κατάφεραν να κρατήσουν τον έλεγχο απέναντι σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αντίπαλο.

Το ματς κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Νίκος Παπασηφάκης πέτυχε το καθοριστικό γκολ 24 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ενώ στο φινάλε ο Ουάινμπερκ εξελίχθηκε σε «ήρωα», πραγματοποιώντας σωτήρια επέμβαση που σφράγισε τη νίκη για το «τριφύλλι».

Με το 11-10, ο Παναθηναϊκός αποκτά ένα πολύτιμο, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο, προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς της 7ης Μαρτίου στο Μαυροβούνιο, όπου θα επιδιώξει να υπερασπιστεί το αποτέλεσμα και να «κλειδώσει» την παρουσία του στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα: 3-2. 5-3, 1-4, 2-1

Διαιτητές: Γκόμεθ (Ισπανία), Ερτσε (Ουγγαρία)

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης, Νικολαϊδης 1, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς 2, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης.

Γιάντραν Χερτσργκ Νόβι (Βλάντιμιρ Γκοϊκοβιτς): Αντριτς, Χόλοντ, Στούπαρ, Ομπράντοβιτς, Βούγιοβιτς, Βαλέρα 3, Μερκούλοφ 1, Γκοϊκοβιτς 1, Λάζιτς 1, Σλάντοβιτς, Γιάνοβιτς 2, Β. Ράντοβιτς 2, Ιλ. Ράντοβιτς, Βράνες.