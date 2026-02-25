Champions League: Τρελαίνει κόσμο η Μπόντο, πέταξε εκτός την Ίντερ - Εύκολα η Νιουκάστλ

EPA/MATTEO BAZZI, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Η Μπόντο Γκλιμτ έχει βαλθεί να… τρελάνει όλη την Ευρώπη για μία ακόμα χρονιά, αφού μετά την εξαιρετική της περσινή πορεία στο Europa League, φέτος βρίσκεται στους «16» του Champions League με δύο νίκες επί της περσινής φιναλίστ, Ίντερ.

Το «θαύμα» της Μπόντο/Γκλιμτ συνεχίστηκε με εκκωφαντικό τρόπο στο Μιλάνο. Οι Νορβηγοί όχι μόνο προκρίθηκαν πανηγυρικά στους «16» του UEFA Champions League, αλλά το έκαναν με δεύτερη νίκη απέναντι στην Ίντερ, αυτή τη φορά μέσα στο «Σαν Σίρο».

Μετά το 3-1 του πρώτου αγώνα, οι «βίκινγκς» επικράτησαν και επί ιταλικού εδάφους με 2-1, επιβεβαιώνοντας πως η φετινή τους πορεία μόνο τυχαία δεν είναι. Με συνολικό σκορ που δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, η Μπόντο Γκλιμτ θα δώσει το «παρών» στην κλήρωση της Παρασκευής (27/02), όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μάντσεστερ Σίτι.

Την ίδια ώρα, η Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ «σφράγισε» με άνεση το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Μετά το εμφατικό 6-1 στο Μπακού επί της Καραμπάχ, οι «ανθρακωρύχοι» νίκησαν και στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με 3-2, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους. Πλέον, περιμένουν να μάθουν αν στον δρόμο για τα προημιτελικά θα βρουν μπροστά τους την Μπαρτσελόνα ή την Τσέλσι.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα των ρεβάνς των play offs του Champions League

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου

Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπριζ 4-1 (23',76',87' Σόρλοτ, 48' Καρντόσο - 36' Ορντόνιες)

Α' αγώνας 3-3: Προκρίθηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης με συνολικό σκορ 7-4

Α' αγώνας 3-3: Προκρίθηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης με συνολικό σκορ 7-4 Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0

Α' αγώνας 2-0: Προκρίθηκε η Μπάγερ Λεβερκούζεν με συνολικό σκορ 2-0

Α' αγώνας 2-0: Προκρίθηκε η Μπάγερ Λεβερκούζεν με συνολικό σκορ 2-0 Ίντερ - Μπόντο Γκλιμτ 1-2 (76' Μπαστόνι - 58' Χάουγκε, 72' Εβγέν)

Α' αγώνας 1-3: Προκρίθηκε η Μπόντο Γκλιμτ με συνολικό σκορ 5-2

Α' αγώνας 1-3: Προκρίθηκε η Μπόντο Γκλιμτ με συνολικό σκορ 5-2 Νιούκαστλ - Καραμπάχ 3-2 (4' Τονάλι, 6' Ζοέλιντον, 52' Μπότμαν - 51' Ντουράν, 57΄Καφαρκουλίγεφ)

Α' αγώνας 6-1: Προκρίθηκε η Νιούκαστλ με συνολικό σκορ 9-3

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Αταλάντα -Ντόρτμουντ (19:45, COSMOTE SPORT 7HD)

Α' αγώνας 0-2

Α' αγώνας 0-2 Παρί Σεν Ζερμέν - Μονακό (22:00, COSMOTE SPORT 5HD)

Α' αγώνας 3-2

Α' αγώνας 3-2 Γιουβέντους - Γαλατάσαραϊ (22:00, COSMOTE SPORT 3HD)

Α' αγώνας 2-5

Α' αγώνας 2-5 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπενφίκα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD)

Α' αγώνας 1-0

*Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απ’ ευθείας: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα,, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι