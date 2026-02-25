Μεντιλίμπαρ: «Μας έλειψαν κάποιες λεπτομέρειες»

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός έδωσε μάχη στην έδρα της Μπάγερ Λεβερκούζεν, όμως το τελικό 0-0 στη «BayArena» δεν ήταν αρκετό για να τον κρατήσει στο UEFA Champions League, με τους Πειραιώτες να αποχαιρετούν τη φετινή διοργάνωση.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην προσπάθεια των παικτών του, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα πρέπει να αισθάνεται ικανοποιημένη από τη συνολική της πορεία στην Ευρώπη. Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στην επιλογή του να παρατάξει την ομάδα με τρεις χαφ στην αρχική ενδεκάδα, εξηγώντας πως στόχος ήταν ο έλεγχος του ρυθμού και η μεγαλύτερη πίεση στον άξονα.

Παράλληλα, σχολίασε την απουσία του Ποντένσε, σημειώνοντας πως πρόκειται για ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει το απρόβλεπτο στο επιθετικό τρίτο, ενώ ξεκαθάρισε ότι πλέον το βάρος πέφτει στις εγχώριες υποχρεώσεις και στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην βρήκε το γκολ που έψαχνε στη Γερμανία, ωστόσο έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο και πλέον στρέφει αποκλειστικά την προσοχή του στους στόχους εντός συνόρων.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος κόουτς μίλησε για:

Την πορεία στο Champions League: «Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι για την παρουσία μας στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου. Τερματίσαμε στη μέση της βαθμολογίας και αντιμετωπίσαμε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο μετά το 2-0. Σταθήκαμε πολύ καλά, μας έλειψαν κάποιες λεπτομέρειες για να βλάψουμε την αντίπαλό μας. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με τη συνολική πορεία μας στο φετινό Champions League».

Το σύστημα με τους τρεις χαφ και την απουσία του Ποντένσε: «Ο Ποντένσε ένιωσε ενοχλήσεις στην χθεσινή προπόνηση και δεν μπορούσε να αγωνιστεί. Για τους τρεις μέσους, θέλαμε να πιέζουμε περισσότερο από τη μέση και μπροστά και να κυκλοφορήσουμε καλύτερα την μπάλα».

Τη συνέχεια και τον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος: «Δεν θα είναι εύκολο, είμαστε τρεις ομάδες με πολύ με πολύ μικρές διαφορές. Θα έχουμε μόνο ένα ματς την εβδομάδα, όμως καμιά φορά η δύναμη που σου δίνει το Champions League είναι μεγαλύτερη από το να έχεις κενό».