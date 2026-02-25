Ομάδες

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Τα highlights από τη ρεβάνς στην Γερμανία
Eurokinissi Sports
Onsports Team 25 Φεβρουαρίου 2026, 00:25
CHAMPIONS LEAGUE / Μπάγερ Λεβερκούζεν / Ολυμπιακός

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Τα highlights από τη ρεβάνς στην Γερμανία

Εξαιρετικός αλλά άτυχος ο Ολυμπιακός στη «BayArena», έμεινε στο 0-0 με την Μπάγερ Λεβερκούζεν και αποχαιρέτησε το UEFA Champions League, πληρώνοντας το 2-0 του πρώτου αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι Γερμανοί μπήκαν δυνατά και απείλησαν δις με τον Σικ στα πρώτα λεπτά, χωρίς όμως να βρουν στόχο. Από εκείνο το σημείο και μετά, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε την πρωτοβουλία, παρουσιάζοντας διαφορετικό σχηματισμό και τριάδα στη μεσαία γραμμή.

Οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν ψηλά, ανάγκασαν τις «ασπιρίνες» σε αρκετά λάθη και δημιούργησαν προϋποθέσεις μπροστά από την εστία του Μπλάσβιτς. Ωστόσο, η τελική προσπάθεια έλειψε, με τον Γερμανό γκολκίπερ να επεμβαίνει όποτε χρειάστηκε και να διατηρεί ανέπαφη την εστία του.

Το 0-0 δεν ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό, που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων αλλά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την υπέρβαση. Έτσι, η Λεβερκούζεν «σφράγισε» την πρόκριση στους «16», όπου την Παρασκευή (27/02) θα μάθει αν στον δρόμο για τα προημιτελικά θα βρει απέναντί της την Μπάγερν Μονάχου ή την Άρσεναλ.

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Τα highlights του αγώνα



