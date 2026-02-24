Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0: Πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός στάθηκε εξαιρετικά στην «BayArena», πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του για την υπέρβαση, ωστόσο δεν τα κατάφερε, έμεινε στο 0-0 με την Μπάγερ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League.

Το… έργο των Πειραιωτών ήταν από την αρχή εξαιρετικά δύσκολο, αφού οι Γερμανοί είχαν αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα (2-0) από τον πρώτο αγώνα, αυτόν στο «Γ. Καραϊσκάκης». Το «συγκρότημα» του Κάσπερ Χιούλμαντ μπήκε με… φόρα στον αγώνα, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις δύο μεγάλες ευκαιρίες που είχε με τον Σικ και στην συνέχεια έδωσε την πρωτοβουλία των κινήσεων στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» που παρουσιάστηκαν με άλλο σύστημα και τριάδα στην μεσαία γραμμή, άσκησαν μεγάλη πίεση στην άμυνα των γηπεδούχων, ανάγκασαν τις «ασπιρίνες» σε πολλά λάθη, ωστόσο, δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν μπροστά από την εστία του Μπλάσβιτς, ο οποίος όποτε χρειάστηκε έδειξε τα αντανακλαστικά του.

Έτσι, οι Γερμανοί κατάφεραν να «σφραγίσουν» το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Champions League, αυτή των «16» όπου την Παρασκευή (27/02) θα μάθουν αν θα αντιμετωπίσουν την Μπάγερν Μονάχου ή την Άρσεναλ στη «μάχη» για τα προημιτελικά

Η εξέλιξη του αγώνα

Με «προίκα» το 2-0 του πρώτου αγώνα στο Φάληρο, η Μπάγερ Λεβερκούζεν μπήκε με αυτοπεποίθηση και διάθεση να «καθαρίσει» νωρίς την υπόθεση πρόκριση. Στο πρώτο δεκάλεπτο απείλησε δις με τον Σικ, δείχνοντας τις διαθέσεις της απέναντι στον Ολυμπιακός.

Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν σταδιακά τις γραμμές τους, πίεσαν ψηλά και κατάφεραν πρώτα να ισορροπήσουν και στη συνέχεια να πάρουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η γερμανική ομάδα επέμενε στο «χτίσιμο» από τον τερματοφύλακα, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να κερδίζει μπάλες σε επικίνδυνες ζώνες. Παρ’ όλα αυτά, πέρα από ένα σουτ του Τσικίνιο στο 8’, δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά, στοιχείο καθοριστικό από τη στιγμή που χρειαζόταν τουλάχιστον δύο γκολ για να μπει ξανά στο κόλπο της πρόκρισης.

Η πιο μεγάλη στιγμή των γηπεδούχων ήρθε στο 62’, όταν μετά από εξαιρετικό συνδυασμό Ποκού και Γκριμάλντο, το δυνατό σουτ του τελευταίου τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη, ενώ στην επαναφορά ο Σικ δεν πρόλαβε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα παρέμεινε παρόμοια. Οι Γερμανοί έκαναν πολλά λάθη υπό την πίεση των Πειραιωτών, όμως η ελληνική ομάδα δεν μπορούσε να δημιουργήσει τη «μεγάλη» φάση.

Μετά το 60’, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επιχείρησε διορθωτικές κινήσεις, ρίχνοντας στο ματς τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για να εκμεταλλευτεί την εκτελεστική του ικανότητα και τον Αντρέ Λουίς για φρεσκάδα στην επίθεση.

Η Λεβερκούζεν διαχειρίστηκε το προβάδισμά της, άφησε τον χρόνο να κυλήσει υπέρ της και, παρά τα λάθη της, είχε πάντα τις απαραίτητες καλύψεις στα μετόπισθεν. Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε την Ευρώπη με μια κυριαρχική, αλλά άκαρπη, εμφάνιση στη Γερμανία, κρατώντας για πρώτη φορά το μηδέν παθητικό, χωρίς όμως να βρει το γκολ που θα έβαζε πραγματική πίεση στους Γερμανούς.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Πιρόλα

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάθκεθ (77΄ Αρτούρ), Γκριμάλντο, Παλάσιος (72΄ Φερνάντες), Γκαρθία, Μάσα (56΄ Ποκού), Χόφμαν (73΄ Κούλμπρεθ), Σικ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα, Ροντινέι, Ντάνι Γκαρθία (89΄ Κλέιτον), Έσε, Μουζακίτης (79΄ Σιπιόνι), Τσικίνιο (66΄ Αντρέ Λουϊς), Μαρτίνς (89΄ Μπρούνο), Ταρέμι (66΄ Ελ Κααμπί).