Champions League, Ατλέτικο Μαδρίτης - Κλαμπ Μπριζ 4-1: Όργια Σόρλοτ, αποκλεισμός για Τζόλη

Onsports Team

Η εμπειρία και η εκτελεστική δεινότητα του Αλεξάντερ Σόρλοτ έκαναν τη διαφορά στο «Wanda Metropolitano», με την Ατλέτικο Μαδρίτης να διαλύει 4-1 την Κλαμπ Μπριζ (πρώτο ματς 3-3) και να γίνεται η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει μέσω playoffs την πρόκριση στους «16» του UEFA Champions League.

Οι Βέλγοι, με τον Χρήστο Τζόλη στο αρχικό σχήμα και που αντικαταστάθηκε στο 82’, πάλεψαν για την υπέρβαση και στο 1-1 είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες να φέρουν τούμπα το ματς, χωρίς όμως να τις αξιοποιήσουν.

Το σκορ άνοιξε στο 23’, όταν το σουτ του Σόρλοτ «ξεγέλασε» τον Μινιολέ, με τον Νορβηγό να εκμεταλλεύεται το σοβαρό λάθος του Βέλγου τερματοφύλακα. Η απάντηση της Μπριζ ήρθε στο 36’, μετά από κόρνερ του Τζόλη και κοντινή κεφαλιά του Ορντόνιες για το 1-1.

Στο δεύτερο μέρος, οι «ροχιμπλάνκος» μπήκαν αποφασισμένοι. Στο 48’ ο Καρντόσο με δυνατό σουτ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους γηπεδούχους, πριν αναλάβει ξανά δράση ο Σόρλοτ. Στο 76’ «κλείδωσε» την πρόκριση με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ενώ στο 87’ ολοκλήρωσε το χατ-τρικ, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα σε μια ονειρική βραδιά για τον ίδιο και την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Η Ατλέτικο θα δώσει το «παρών» στην κλήρωση της Παρασκευής (27/02), όπου θα μάθει τον αντίπαλό της στη φάση των «16», που θα προκύψει από το ζευγάρι της Τότεναμ ή της Λίβερπουλ.