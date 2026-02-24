Άρης: «Πρώτη» για Γρηγορίου - Έρχονται οι ανακοινώσεις

Eurokinissi Sports

Σε νέα εποχή μπήκε ο Άρης, καθώς το απόγευμα της Τρίτης (24/02) πραγματοποιήθηκε στο «Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο» η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου.

Το βλέμμα όλων στρέφεται πλέον στο μεγάλο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, για την 23η αγωνιστική της Super League, την Κυριακή (1/3, 20:00) στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Ο Έλληνας τεχνικός ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του απόλυτο επαγγελματισμό και προσήλωση, υπογραμμίζοντας πως οι «κίτρινοι» οφείλουν να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα για την κατάληψη της πέμπτης θέσης, η οποία, εφόσον δεν κατακτηθεί το Κύπελλο από τον ΟΦΗ, οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Conference League.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Γκαμπριέλ Μισεουί υποβλήθηκε σε θεραπεία, ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Λορέν Μορόν συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης. Παράλληλα, ο Γρηγορίου μπορεί να υπολογίζει εκ νέου στους Γιώργο Αθανασιάδη, Μάρτιν Χόνγκλα και Κάρλες Πέρεθ, οι οποίοι εξέτισαν τις ποινές τους στο 1-1 με την Κηφισιά, παιχνίδι που αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της ομάδας.

Η προετοιμασία συνεχίζεται την Τετάρτη (25/02) με πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο», με τον Άρη να ανεβάζει ρυθμούς ενόψει της δύσκολης αποστολής στη Λεωφόρο.