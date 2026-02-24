Ομάδες

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Εκπλήξεις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα - Με τρεις στα χαφ και πάγκο Ελ Κααμπί
Eurokinissi Sports
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 24 Φεβρουαρίου 2026, 20:55
CHAMPIONS LEAGUE / Μπάγερ Λεβερκούζεν / Ολυμπιακός

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Εκπλήξεις Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα - Με τρεις στα χαφ και πάγκο Ελ Κααμπί

Με εκπλήξεις παρουσιάζει τον Ολυμπιακό στη ρεβάνς των play offs του Champions League κόντρα στην Λεβερκούζεν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να αλλάξει τον σχηματισμό της ομάδας, έχοντας τριάδα στη μεσαία γραμμή, προκειμένου να ελέγξει τον νευραλγικό χώρο του κέντρου, ενώ στην επίθεση προτιμήθηκε ο Μεντί Ταρέμι, αντί του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, με τον Ροντινέι στα δεξιά και τον Φρανσίσκο Ορτέγκα στα αριστερά. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι οι Παναγιώτης Ρέτσος και Λορένζο Πιρόλα.

Στη μεσαία γραμμή θα κινούνται οι Σαντιάγκο Έσε, Χρήστος Μουζακίτης και Ντάνι Γκαρθία, με τον Αργεντίνο πιο πίσω σε ρόλο «κόφτη» και τους άλλους δύο εσωτερικούς σε αριστερή και δεξιά πλευρά, αντίστοιχα.

Στην επίθεση θα ξεκινήσει ο Μεντί Ταρέμι, με τους Τσικίνιο και Ζέλσον Μάρτινς να είναι πιο πίσω του, αλλά όχι στα άκρα, τουλάχιστον όπως παρουσιάζεται στο γράφημα της UEFA.

Στον πάγκο για τον Ολυμπιακό θα είναι οι Αλέξανδρος Πασχαλάκης, Νίκος Μπότης, Ζουλιάν Μπιανκόν, Αλέξης Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Λορένζο Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Κλέιτον, Κοστίνια, Αργύρης Λιατσικούρας και Μπρούνο Ονιεμαέτσι.


