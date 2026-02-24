Χρήστος Μουζακίτης: Μάχη μεγαθηρίων για τον άσο του Ολυμπιακού - «Μετά τη Ρεάλ στο κόλπο και η Παρί»

Οnsports Team

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι το νέο σπουδαίο κλαμπ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που προστίθεται στη λίστα με τους μνηστήρες για τον Χρήστο Μουζακίτη.

Το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη συνεχίζει να κυριαρχεί στα μεταγραφικά ρεπορτάζ εκτός συνόρων, καθώς ομάδες από όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του ενόψει καλοκαιριού.

Πριν από μερικές εβδομάδες, μάλιστα, αποκαλύφθηκε στην Ισπανία ότι η Ρεάλ Μαδρίτης είναι διατεθειμένη να βάλει στο τραπέζι το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να πείσει τον Ολυμπιακό να παραχωρήσει τον νεαρό μέσο.

Πλέον, ο Νικολό Σιρά αλλά και το «tuttomercatoweb» αποκαλύπτουν πως στην κούρσα για την απόκτηση του Μουζακίτη έχει μπει και η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε.

Οπως τονίζουν οι Ιταλοί, οι πρωταθλητές Γαλλίας παρακολουθούν στενά την περίπτωση του 19χρονου άσου.

Ενώ το ενδιαφέρον από την Παρί είναι συγκεκριμένο, το ρεπορτάζ διευκρινίζει ότι έχουν γίνει μόνο προκαταρκτικές έρευνες σε αυτό το στάδιο, χωρίς ακόμη να έχει υποβληθεί επίσημη πρόταση στον Ολυμπιακό.

Το εν λόγω δημοσίευμα υποστηρίζει πως εκτός από του Παριζιάνους και τη Ρεάλ, στο παιχνίδι για Μουζακίτη βρίσκονται εδώ και καιρό κι άλλα μεγαθήρια της Ευρώπης, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν Μονάχου.

Τη φετινή σεζόν, ο 19χρονος διεθνής χαφ έχει καταγράψει 30 συμμετοχές με απολογισμό τρεις ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029, με την χρηματιστηριακή του αξία να έχει εκτοξευτεί πλέον στα 25 εκατομμύρια ευρώ.