Ο Ιταλός διαιτητής Γκουίντα στο Θέλτα - ΠΑΟΚ

Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει τη δεύτερη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα.

O 44χρονος διαιτητής ανήκει στην κατηγορία Elite και θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες τους Τζουζέπε Περότι και Τζιόρτζιο Περέτι, ενώ τέταρτος θα είναι ο Ματέο Μαρσενάρο.

Ιταλική ομάδα θα υπάρχει και στο VAR, στο οποίο θα βρίσκεται ο Μίχαελ Φάμπρι, με βοηθό τον Αλεάντρο Ντι Πάολο.