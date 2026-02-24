Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Ιταλός διαιτητής Γκουίντα στο Θέλτα - ΠΑΟΚ
Οnsports Τeam 24 Φεβρουαρίου 2026, 11:45
EUROPA LEAGUE

Ο Ιταλός διαιτητής Γκουίντα στο Θέλτα - ΠΑΟΚ

Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει τον επαναληπτικό της ομάδας της Θεσσαλονίκης με τη Θέλτα. 

Ο Ιταλός Μάρκο Γκουίντα ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει τη δεύτερη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα. 

O 44χρονος διαιτητής ανήκει στην κατηγορία Elite και θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες τους Τζουζέπε Περότι και Τζιόρτζιο Περέτι, ενώ τέταρτος θα είναι ο Ματέο Μαρσενάρο.

Ιταλική ομάδα θα υπάρχει και στο VAR, στο οποίο θα βρίσκεται ο Μίχαελ Φάμπρι, με βοηθό τον Αλεάντρο Ντι Πάολο.

 



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
«Έφυγαν» 3.000 εισιτήρια για το Ελλάδα-Μαυροβούνιο
3 λεπτά πριν «Έφυγαν» 3.000 εισιτήρια για το Ελλάδα-Μαυροβούνιο
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ κόντρα στη Ζαλγκίρις
4 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ κόντρα στη Ζαλγκίρις
CHAMPIONS LEAGUE
Knockout Play-offs του Champions League: Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός και 7 ακόμα ματς στην COSMOTE TV
21 λεπτά πριν Knockout Play-offs του Champions League: Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός και 7 ακόμα ματς στην COSMOTE TV
SUPER LEAGUE
Μπέος: «Καλωσορίζω τους φίλους της ΑΕΚ, να σεβαστούν τη φιλοξενία μας»
39 λεπτά πριν Μπέος: «Καλωσορίζω τους φίλους της ΑΕΚ, να σεβαστούν τη φιλοξενία μας»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved