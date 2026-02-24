Κύπελλο Γυναικών: Την Πέμπτη η κλήρωση του Final-4

Οnsports Τeam

Την Πέμπτη (26/02) το μεσημέρι (12:30) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Final-4 για το Κύπελλο μπάσκετ γυναικών με την παρουσία των Παναθηναϊκού, Αθηναϊκού, Παναθλητικού και Πρωτέα Βούλας.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των ζευγαριών των ημιτελικών του Final 4 του Κυπέλλου Γυναικών που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου, με την συμμετοχή των Παναθηναϊκού, Αθηναϊκού, Παναθλητικού και Πρωτέα Βούλας.

Στις 27/3 θα πραγματοποιηθούν οι δυο ημιτελικοί και στις 29/3 ο τελικός της διοργάνωσης.

Ενδιάμεσα, στις 28/3, θα πραγματοποιηθεί ο τελικός Κυπέλλου Γυναικών της Α2 κατηγορίας, όπου θα αναμετρηθεί το ζευγάρι ΓΣ Κρόνος Αγ, Δημητρίου-ΑΚΚ Οι Πάνθηρες.