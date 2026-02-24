Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μπέος: «Καλωσορίζω τους φίλους της ΑΕΚ, να σεβαστούν τη φιλοξενία μας»
Οnsports Τeam 24 Φεβρουαρίου 2026, 13:13
SUPER LEAGUE

Μπέος: «Καλωσορίζω τους φίλους της ΑΕΚ, να σεβαστούν τη φιλοξενία μας»

Με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Βόλου έδειξε την καλή του διάθεση αναφορικά με την παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με την τοπική ομάδα, τονίζοντας οτι περιμένει από εκείνους να σεβαστούν τη φιλοξενία της ομάδας του Βόλου. 

Ενόψει της άφιξης χιλιάδων οπαδών της ΑΕΚ για το ματς της Κυριακής, ο Αχιλλέας Μπέος επιβεβαίωσε ότι η πόλη θα τους υποδεχθεί με απόλυτα θετική διάθεση.

Έγραψε λοιπόν συγκεκριμένα στο facebook:

«Ως δήμαρχος Βόλου και με αφορμή τον κυριακάτικο αγώνα Βόλος - ΑΕΚ θα ήθελα να καλωσορίσω τους φιλάθλους της ΑΕΚ στην όμορφη και φιλόξενη πόλη του Βόλου και να τους προτρέψω κατά την επίσκεψή τους να σεβαστούν τη φιλοξενία μας και να απολαύσουν έναν όμορφο αγώνα».



Ροή ειδήσεων

BET
Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης από την Allwyn
15 λεπτά πριν Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης από την Allwyn
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Δεν είμαστε στα καλύτερά μας»
1 ώρα πριν Μπαρτζώκας: «Δεν είμαστε στα καλύτερά μας»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Πότε βγαίνουν και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για τον κομβικό αγώνα με τον Άρη
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Πότε βγαίνουν και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για τον κομβικό αγώνα με τον Άρη
ΜΠΑΣΚΕΤ
DPG: «Μεγαλώσανε το Κύπελλο για να μη χωράνε στο τραπεζάκι όλα, αλλά εγώ θα τα χωρέσω» (pic)
1 ώρα πριν DPG: «Μεγαλώσανε το Κύπελλο για να μη χωράνε στο τραπεζάκι όλα, αλλά εγώ θα τα χωρέσω» (pic)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved