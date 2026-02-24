Μπέος: «Καλωσορίζω τους φίλους της ΑΕΚ, να σεβαστούν τη φιλοξενία μας»

Οnsports Τeam

Με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Βόλου έδειξε την καλή του διάθεση αναφορικά με την παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στην αναμέτρηση με την τοπική ομάδα, τονίζοντας οτι περιμένει από εκείνους να σεβαστούν τη φιλοξενία της ομάδας του Βόλου.

Ενόψει της άφιξης χιλιάδων οπαδών της ΑΕΚ για το ματς της Κυριακής, ο Αχιλλέας Μπέος επιβεβαίωσε ότι η πόλη θα τους υποδεχθεί με απόλυτα θετική διάθεση.

Έγραψε λοιπόν συγκεκριμένα στο facebook:

«Ως δήμαρχος Βόλου και με αφορμή τον κυριακάτικο αγώνα Βόλος - ΑΕΚ θα ήθελα να καλωσορίσω τους φιλάθλους της ΑΕΚ στην όμορφη και φιλόξενη πόλη του Βόλου και να τους προτρέψω κατά την επίσκεψή τους να σεβαστούν τη φιλοξενία μας και να απολαύσουν έναν όμορφο αγώνα».