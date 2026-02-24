Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

DPG: «Μεγαλώσανε το Κύπελλο για να μη χωράνε στο τραπεζάκι όλα, αλλά εγώ θα τα χωρέσω» (pic)
Οnsports Τeam 24 Φεβρουαρίου 2026, 14:14
ΜΠΑΣΚΕΤ

DPG: «Μεγαλώσανε το Κύπελλο για να μη χωράνε στο τραπεζάκι όλα, αλλά εγώ θα τα χωρέσω» (pic)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος… υποδέχθηκε το Κύπελλο Ελλάδας στο γραφείο του και ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να πάρουν όλα τη θέση τους στο τραπεζάκι στο Σούνιο, στο τέλος της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος νικητής του τελικού του Κυπέλλου και από το Σάββατο το βράδυ η κούπα κοσμεί την τροπαιοθήκη του «τριφυλλιού». Η 22η στην ιστορία του.

Σήμερα η κούπα του Κυπελλούχου βρέθηκε στο γραφείο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο οποίος με ανάρτησή του στο Instagram ξεκαθάρισε πως παρά το γεγονός πως η κούπα έχει… μεγαλώσει σε σχέση με τις παλαιότερες, θα χωρέσει μαζί με τις άλλες δύο στα τραπεζάκι.

Αναλυτικά έγραψε:

«Κοίτα που το μεγαλώσανε για να μη χωράνε όλα μαζί στο τραπεζάκι… Ότι και να κάνετε εγώ θα τα χωρέσω».

 

 

 



Ροή ειδήσεων

BET
Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης από την Allwyn
15 λεπτά πριν Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης από την Allwyn
EUROLEAGUE
Μπαρτζώκας: «Δεν είμαστε στα καλύτερά μας»
1 ώρα πριν Μπαρτζώκας: «Δεν είμαστε στα καλύτερά μας»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Πότε βγαίνουν και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για τον κομβικό αγώνα με τον Άρη
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Πότε βγαίνουν και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για τον κομβικό αγώνα με τον Άρη
ΜΠΑΣΚΕΤ
DPG: «Μεγαλώσανε το Κύπελλο για να μη χωράνε στο τραπεζάκι όλα, αλλά εγώ θα τα χωρέσω» (pic)
1 ώρα πριν DPG: «Μεγαλώσανε το Κύπελλο για να μη χωράνε στο τραπεζάκι όλα, αλλά εγώ θα τα χωρέσω» (pic)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved