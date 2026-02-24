DPG: «Μεγαλώσανε το Κύπελλο για να μη χωράνε στο τραπεζάκι όλα, αλλά εγώ θα τα χωρέσω» (pic)

Οnsports Τeam

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος… υποδέχθηκε το Κύπελλο Ελλάδας στο γραφείο του και ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να πάρουν όλα τη θέση τους στο τραπεζάκι στο Σούνιο, στο τέλος της σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός είναι ο μεγάλος νικητής του τελικού του Κυπέλλου και από το Σάββατο το βράδυ η κούπα κοσμεί την τροπαιοθήκη του «τριφυλλιού». Η 22η στην ιστορία του.

Σήμερα η κούπα του Κυπελλούχου βρέθηκε στο γραφείο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο οποίος με ανάρτησή του στο Instagram ξεκαθάρισε πως παρά το γεγονός πως η κούπα έχει… μεγαλώσει σε σχέση με τις παλαιότερες, θα χωρέσει μαζί με τις άλλες δύο στα τραπεζάκι.

Αναλυτικά έγραψε:

«Κοίτα που το μεγαλώσανε για να μη χωράνε όλα μαζί στο τραπεζάκι… Ότι και να κάνετε εγώ θα τα χωρέσω».