Παναθηναϊκός: Πότε βγαίνουν και πόσο κοστίζουν τα εισιτήρια για τον κομβικό αγώνα με τον Άρη

Από την Τετάρτη (25/2) βγαίνουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την Κυριακάτικη (1/3, 20:00) αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη στη Λεωφόρο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τον Άρη στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (01/03, 20:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 25/02 στις 14.00.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Άρη έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή 6/7 20 € 1B/5C/8B/12B 35 € 1A/12A/8A/5B 45 € 2/5A/9/11 65 € 10 85 € VIP 155 €

* Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION