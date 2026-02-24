Παναθηναϊκός AKTOR: Αίτημα αλλαγής ώρας στο ματς με την Παρί

Οnsports Team

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρί (26/2, 21:15) με στόχο την επιστροφή στις νίκες στη EuroLeague. Το τριφύλλι, με την ψυχολογία στα ύψη μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό, αντιμετωπίζει τη γαλλική ομάδα που δεν θυμίζει σε τίποτα την περσινή ομάδα - έκπληξη της EuroLeague.

Το τριφύλλι κατέθεσε αίτημα για αλλαγή ώρας στο ματς του Telekom Center Athens. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ζήτησαν η αναμέτρηση να ξεκινήσει στις 22:00 το βράδυ αντί για τις 21:15.

Ο λόγος πίσω από αυτό σχετίζεται με τον αγώνα του ποδοσφαιρικού τμήματος του Παναθηναϊκού που λίγο νωρίτερα, στις 19:45, δίνει τη δική του μάχη, στον επαναληπτικό κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν για το Europa League.

Η λογική της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πίσω από το συγκεκριμένο αίτημα αφορά τους φιλάθλους της ομάδας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τις δύο αναμετρήσεις, χωρίς να συμπίπτουν χρονικά η μια με την άλλη.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται και η οριστική απάντηση της EuroLeague.