Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Διαιτητής που του στέρησε πρόκριση στον δρόμο του...

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τα παιχνίδια των playoffs του Europa League, με τον Παναθηναϊκό να έχει δυσάρεστες αναμνήσεις από τον Λιθουανό Ρούμσας.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Τσεχία τη Βικτόρια Πλζεν (26/2, 19:45) στη ρεβάνς του 2-2 για τα playoffs του Europa League.

Ο Λιθουανός διαιτητής, Ντονάτας Ρούμσας, ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει το συγεκριμένο αγώνα. Ο 37χρονος ρέφερι, της Α' κατηγορίας, θα έχει βοηθούς του συμπατριώτες του Αλεξάντρ Ράντιους και Ντοβίντας Σιουζεντέλις, 4ος διαιτητής ορίστηκε ο Μαφρέντας Λουκάνγιουκας και στο VAR οι Ολλανδοί, Ντένις Χίγκλερ και Γιέροεν Μάνσοτ.

Ο Ρούμσας φέρνει δυσάρεστες αναμνήσεις, μιας και ήταν διαιτητής στο καλοκαιρινό Ρέιντζερς - Παναθηναϊκός 2-0, στερώντας ένα σκορ πρόκρισης για το Τριφύλλι. Δεν έδωσε πέναλτι στο 11' υπέρ του Ιωαννίδη, ενώ ήταν υπερβολικός και στην πρώτη κίτρινη του Βαγιαννίδη (για «θέατρο») και στη δεύτερη (σε αντεπίθεση των Σκωτσέζων), έχοντας χαρίσει και δυο κίτρινες στους Σκωτσέζους.

Ο Ιταλός διαιτητής, Μάρκο Γκουίντα, ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει τη δεύτερη αναμέτρηση στην Ισπανία μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Θέλτα, για τα πλέι οφ του Europa League (26/2-20:00). Ο 44χρονος διεθνής διαιτητής, της κατηγορίας Elite της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Τζουζέπε Περότι και Τζιόρτζιο Περέτι, ενώ 4ος ορίστηκε ο Ματέο Μαρσενάρο και στο VAR οι Μίχαελ Φάμπρι και Αλεσάντρο Ντι Πάολο.