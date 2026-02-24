Ομάδες

Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ κόντρα στη Ζαλγκίρις
Οnsports Team 24 Φεβρουαρίου 2026, 13:47
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ κόντρα στη Ζαλγκίρις

Έγινε γνωστή η 12άδα του Ολυμπιακού που θα ταξιδέψει στο Κάουνας για την αναμέτρηση της Τετάρτης (25/2) κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί την Τετάρτη (25/2, 20:00) με την Ζαλγκίρις Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στο Κάουνας με σημαντικά προβλήματα, καθώς δεν υπολογίζονται οι Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ έχει ενοχλήσεις στη μέση, ενώ ο Σέρβος σέντερ υπέστη κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού και αγωνίστηκε στον τελικό του Κυπέλλου με ειδικό νάρθηκα (σ.σ. κηδεμόνα).

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού στη Λιθουανία: Ουόκαπ, Νιλικίνα, Ουόρντ, Μόρις, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόσεφ, Χολ, ΜακΚίσικ, Τζόουνς, Φουρνιέ



