«Έφυγαν» 3.000 εισιτήρια για το Ελλάδα-Μαυροβούνιο

Εξαιρετικά πάει η προπώληση των εισιτηρίων του αγώνα της Εθνικής με το Μαυροβούνιο, με την ΕΟΚ να ανακοινώνει πως ήδη 3000 εισιτήρια έχουν κάνει… φτερά.

Η Ελλάδα θα κοντραριστεί με το Μαυροβούνιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 (27/2) και ήδη 3.000 φίλαθλοι έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Η Εθνική Ανδρών είναι έτοιμη να πατήσει ξανά παρκέ και για μία ακόμη φορά όλα δείχνουν ότι θα έχει την συμπαράσταση της εξέδρας! Η Ελλάδα υποδέχεται το Μαυροβούνιο στις 27 Φεβρουαρίου στη Sunel Arena στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και 3.000 εισιτήρια έχουν ήδη βρει τους κατόχους τους!

Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση διατίθενται από την ticketmaster και μπορείτε να κλείσετε την δική σας θέση με ένα κλικ ΕΔΩ. Οι φίλαθλοι ανταποκρίθηκαν από την πρώτη στιγμή και θα βρεθούν στο πλευρό της γαλανόλευκης στο δρόμο για την τελική φάση του Κατάρ.

Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Ticketmaster (211 19 81 535, Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου 0:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο). Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο eok-tickets@basket.gr.

Σας περιμένουμε στα Άνω Λιόσια, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης! Κλείστε την δική σας θέση ΕΔΩ!».