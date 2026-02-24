Ομάδες

Σάριτς: «Είναι σίγουρο ότι περιμένω να παίξω στη EuroLeague»
Οnsports Τeam 24 Φεβρουαρίου 2026, 11:34
EUROLEAGUE

Ο Ντάριο Σάριτς με δηλώσεις του σε μέσο της Σερβίας ξεκαθάρισε πως βρίσκεται μια ανάσα πριν από την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα.  

Ο Ντάριο Σάριτς, μετά από εννέα χρόνια στο ΝΒΑ, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Κάτι που αποκάλυψε ο ίδιος με συνέντευξη που παραχώρησε στο «Meridian Sport».

«Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Είναι σίγουρο ότι περιμένω να παίξω στην Euroleague. Το αν αυτό θα γίνει στο τέλος αυτής της σεζόν ή την επόμενη σεζόν είναι ακόμα ανοιχτό» ανέφερε ο Κροάτης.

Και προσέθεσε: «Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι την Euroleague, η οποία ρεαλιστικά είναι το δεύτερο βήμα μετά το NBA. Εστιάζω στο να βρω μια ομάδα και ένα σύστημα σε αυτό το περιβάλλον που να μου ταιριάζει και να μου επιτρέπει μια σύντομη περίοδο προσαρμογής, γιατί όλοι όσοι επιστρέφουν από το NBA το χρειάζονται αυτό. Εκεί παίζεται ένα διαφορετικό είδος μπάσκετ, αλλά νομίζω ότι αυτό το στυλ μου ταιριάζει και ότι θα μπορούσα να προσαρμοστώ. Ανυπομονώ για νέες προκλήσεις».



