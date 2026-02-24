Ομάδες

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε τον Βραζιλιάνο Κάουα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028
Οnsports Team 24 Φεβρουαρίου 2026, 11:48
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Υπέγραψε τον Βραζιλιάνο Κάουα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028

Επένδυση για το μέλλον η υπογραφή  επαγγελματικού συμβολαίου με τον 18χρονο Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό, Κλέο Κάουα.

Επένδυση στο μέλλον για τον Παναθηναϊκό, καθώς ανακοίνωσε πως ο 18χρονος Κλέο Κάουα υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

Ο νεαρός Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός βρίσκεται στο Τριφύλλι από το 2024 και στις πρώτες δηλώσεις του τόνισε τη χαρά του, ευχαρίστησε την οικογένεια και δεσμεύτηκε να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Κλέο Κάουα. Ο Κάουα θα φοράει τα πράσινα μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028.

Ο  νεαρός μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στo Μπρουσκέ της Βραζιλίας στις 08 Φεβρουαρίου 2008. Ξεκίνησε την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο το 2013 στην τοπική ομάδα του Μπρουσκέ, στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ατλέτικο Παραναένσε και στην AVAE. Τον Απρίλιο του 2024 εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό».

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Κλέο Κάουα ανέφερε:

«Είναι μια ξεχωριστή στιγμή για μένα η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό. Αποτελεί ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια και τις θυσίες που έχω κάνει, αλλά παράλληλα το ξεκίνημα μιας νέας, πιο απαιτητικής πορείας. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κερδίσω τη θέση μου στην πρώτη ομάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου και σε όλους όσοι με στήριξαν σε κάθε βήμα αυτής της διαδρομής»


