Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Έτσι θα παίξουν οι Πειραιώτες στην ρεβάνς

Γνωστή έγινε η εμφάνιση που θα φορά ο Ολυμπιακός στη ρεβάνς κόντρα στην Λεβερκούζεν στην Γερμανία.

Με την εμφάνιση που συνδυάστηκε με την πρώτη φετινή του νίκη στο Champions League θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποκάλυψαν μέσω των social media τη φανέλα που θα φορέσουν στη Γερμανία, σε μια βραδιά όπου αναζητούν ένα τεράστιο αποτέλεσμα και μια επική ανατροπή μετά το 2-0 του πρώτου αγώνα.

Πρόκειται για τη… γούρικη δεύτερη εμφάνιση, εκείνη με την οποία ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την παρθενική του νίκη στη φετινή διοργάνωση, στην Αστάνα απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι.

Τότε, με το 1-0 και τον Ζέλσον Μάρτινς να βρίσκει δίχτυα, οι Πειραιώτες έβαλαν τις βάσεις για ένα σερί τριών διαδοχικών νικών, που τους οδήγησε στην πρόκριση στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.