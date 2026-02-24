Παναθηναϊκός AKTOR: Η παρακάμερα από την απονομή και η ατάκα Φαρίντ σε Χέις-Ντέιβις

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας, με το «τριφύλλι» να κατακτά τον πρώτο τίτλο της σεζόν και να στέλνει μήνυμα δυναμικής ενόψει της συνέχειας.

Οι «πράσινοι» έδωσαν στη δημοσιότητα την παρακάμερα του τελικού, χαρίζοντας στιγμές με έντονο συναίσθημα αλλά και χαμόγελα. Την παράσταση έκλεψε ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος απευθυνόμενος στον MVP Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις είπε με χιούμορ: «Είσαι τυχερός που δεν έπαιξα γιατί θα ήταν δικό μου το βραβείο».

Από την πλευρά του, ο Χέις-Ντέιβις κατέγραφε με τη δική του κάμερα κάθε στιγμή της απονομής, προσφέροντας μια διαφορετική, πιο προσωπική ματιά στους πανηγυρισμούς και δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά της στέψης.

Δείτε το βίντεο: