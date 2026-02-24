Ομάδες

Σοκ στους Σανς, έξι εβδομάδες εκτός ο Μπρουκς
Οnsports Τeam 24 Φεβρουαρίου 2026, 20:56
NBA

Σοκ στους Σανς, έξι εβδομάδες εκτός ο Μπρουκς

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αμερική ο Ντίλον Μπρουκς έπσασε το χέρι του και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6 εβδομάδες. 

Ξινή βγήκε η νίκη των Φοίξ Σανς επί των Ορλάντο Μάτζικ, μιας και οι «Ήλιοι» είδαν τον Ντίλον Μπρουκς να τραυματίζεται και μάλιστα σοβαρά.

Και μάλιστα μετά την απώλεια του Ντέβιν Μπούκερ η ομάδα των Σανς καλείται να διαχειριστεί ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα, μιας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για τον Μπρουκς.

Πιο συγκεκριμένα, o 30χρονος παίκτης  αναφέρει ο Σαμς Χαράνια, έσπασε το αριστερό χέρι του και αναμένεται να απουσιάσει για κάτι περισσότερο από έναν μήνα. Περίπου έξι εβδομάδες αναφέρουν οι γιατροί που παρακολουθούν την περίπτωση του Μπρουκς, σε μια σεζόν που οι Σανς θέλουν να διεκδικήσουν κάτι καλό στο NBA. 

Η κατάσταση του Ντέβιν Μπούκερ θα επανεκτιμηθεί σε δύο εβδομάδες όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΝΒΑ, μετά τον τραυματισμό του στον αγώνα των Σανς απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς. 



