Πανιώνιος - Παναθηναϊκός: Sold out σε 45 λεπτά η ρεβάνς στα ημιτελικά του Challenge Cup

Τεράστια είναι η δίψα των οπαδών του Πανιωνίου για τη δεύτερη «μάχη» με τον Παναθηναϊκό στα ημιτελικά του Challenge Cup Γυναικών, μια και εξάντλησαν όλα τα εισιτήρια για το ματς του «Ανδρέας Βαρίκας» σε 45 λεπτά.

Απομένουν λιγότερες από 24 ώρες για τον δεύτερο μεγάλο ημιτελικό του CEV Challenge Cup, εκεί όπου θα κριθεί το εισιτήριο για τους τελικούς της διοργάνωσης. Παρά το προβάδισμα των «πράσινων» μετά το 3-1 του πρώτου αγώνα, στο στρατόπεδο του «Ιστορικού» επικρατεί αισιοδοξία και αποφασιστικότητα για τη μεγάλη ανατροπή.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με τα «μαγικά χαρτάκια» να γίνονται ανάρπαστα, προμηνύοντας μια «καυτή» ατμόσφαιρα στο κλειστό της Νέας Σμύρνης. Μάλιστα, η αναμέτρηση θα σηματοδοτήσει και το ντεμπούτο του Γιουνούς Οτσάλ στον «κυανέρυθρο» πάγκο, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη βραδιά.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Μέσα σε 45 λεπτά εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό (25/2, 19:00) για τη ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του CEV Challenge Cup.

Η ανταπόκρισή σας ήταν συγκλονιστική. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη. Ραντεβού στο γήπεδο!».