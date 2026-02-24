Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Κεκλεισμένων των θυρών» το ντέρμπι για τα play offs

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ποινή διεξαγωγής ενός εντός έδρας αγώνα χωρίς την παρουσία οπαδών επέβαλε η ΔΕΑΒ στον Παναθηναϊκό.

Η τιμωρία αφορά τη χρήση καπνογόνων και συνεπάγεται πως ο πρώτος αγώνας της ημιτελικής σειράς των play offs μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για την Α1 Γυναικών στο μπάσκετ, θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων, σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι στη σειρά, καθώς μετρά δύο νίκες απέναντι στον Ολυμπιακό από την κανονική περίοδο και ξεκινά με προβάδισμα 2-0. Η πρόκριση στους τελικούς θα κριθεί στις τέσσερις νίκες, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τη σημασία κάθε αναμέτρησης.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«2. Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,

β) το Φύλλο αγώνα και την Έκθεση της Παρατηρήτριας της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι στις 18/02/2026, στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Ζωφριάς στα Άνω Λιόσια Αττικής, μετά τη λήξη του αγώνα ΕΣΚΔ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΙΩΝΙΑ» – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο, για την Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών, που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, φορώντας χειρουργικές μάσκες και ευρισκόμενοι στην κερκίδα πίσω από τον πάγκο της ομάδας τους, προέβησαν στην αφή και καύση δέκα έως δεκαπέντε καπνογόνων, τα οποία αφού έσβησαν τα απέρριψαν στα πόδια τους εντός της κερκίδας,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 8/2026 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας καλαθοσφαίρισης γυναικών του αθλητικού σωματείου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».