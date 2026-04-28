Πως η ανάγκη γίνεται ιστορία!

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τις «μάχες» του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και την νέα μεγάλη ατυχία του «τριφυλλιού» με τον Κώστα Σλούκα που μπορεί να αλλάξει τη… μοίρα του Τι Τζέι Σορτς.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να ευθύνεται για πολλά, τη φετινή σεζόν, αναφορικά με την κακή αγωνιστική του εικόνα. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί λόγοι που να δικαιολογούν την 7ην θέση που κατέκτησαν οι «πράσινοι» και που τώρα «μάχονται» για την επιβίωσή τους και για την πρόκρισή τους στο Final-4 του Telekom Center Athens, με μειονέκτημα έδρας, κόντρα στην εξαιρετική ομάδα της Βαλένθια. Της ομάδας έκπληξη που με το πολύ όμορφο μπάσκετ που έπαιξε όλη τη σεζόν κατάφερε να βρεθεί στη δεύτερη θέση και να κάνει όλη τη Euroleague να μιλάει για τον Πέδρο Μαρτίνεθ και τα παιδιά του.

Όμως, γι αυτό που δεν ευθύνεται ο Παναθηναϊκός είναι για την κακοδαιμονία που τον… κυνηγά. Για την «γκαντεμιά που τον δέρνει» όπως είπε χαρακτηριστικά μια… ψυχή χθες, λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» για τη Βαλένθια. Στην τελευταία προπόνηση, επί αθηναϊκού εδάφους, ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε και σήμερα το πρωί πέρασε την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει τη ρήξη μηνίσκου, με την αποθεραπεία του να κρατά για περίπου τρεις εβδομάδες και τον Έλληνα παίκτη να επιστρέφει σε δράση, πρώτα ο Θεός, στο Final-4 της Αθήνας, εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί και έχει πάρει το εισιτήριο για το T-Center.

Ο Κώστας Σλούκας τη φετινή σεζόν ήταν εξαιρετικός έχοντας πραγματοποιήσει εντυπωσιακές εμφανίσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν. Πολλάκις μέσα στην χρονιά είχαμε εκθειάσει τον αρχηγό του Παναθηναϊκού για τις εξαιρετικές του αποδόσεις από νωρίς μέσα στη σεζόν, «καθαρίζοντας» αναμετρήσεις και βγάζοντας τα κάστανα από τη… φωτιά για την ομάδα του σε πολλά βράδια, εντός και εκτός των τοιχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι στιγμής ο Σλούκας είχε σχεδόν 10 πόντους και πάνω από 5 ασίστ μέσο όρο, «μιλώντας» τις κρίσιμε στιγμές.

Όμως, τώρα, ο Κώστας Σλούκας δηλώνει απών. Ο πλέον έμπειρος παίκτης σε τέτοια ματς, ο πολυνίκης της διοργάνωσης, ο άνθρωπος που έχει συνδυάσει το όνομά του με τις επιτυχίες δεν είναι σε θέση να βοηθήσει το «τριφύλλι». Με τον Παναθηναϊκό να δέχεται ένα ακόμα ισχυρό αγωνιστικό «πλήγμα» μετά από όλες τις άλλες ατυχίες που τον έχουν «χτυπήσει» στη σεζόν.

Ο Εργκίν Αταμάν, τώρα, καλείται να βρει την λύση, καλείται να βρει την… άκρη και να κάνει το αδύνατο… δυνατό. Να καλύψει έναν παίκτη ο οποίος είναι… αναντικατάστατος. Και όμως αν και οι περισσότεροι δεν το πιστεύουν ίσως η λύση να υπάρχει. Και να είναι η καλύτερη ευκαιρία για τον Τι Τζέι Σορτς να ανατρέψει τα δεδομένα και να βγει μπροστά κάνοντας τη διαφορά και θυμίζοντας τον περσινό Σορτς της Παρί που… μάγεψε το ευρωπαϊκό μπάσκετ και έκανε πάρα πολλές ομάδες να «σφάζονται» στα πόδια του για να φορέσει τη φανέλα τους.

Ο Σορτς μέχρι στιγμής έχει κάνει μια κακή σεζόν, μιας και δεν έχει μπορέσει να μπει στα «θέλω» του Παναθηναϊκού και δεν έχει καταφέρει να εμφυσήσει στην νοοτροπία και τη φιλοσοφία του Αταμάν. Το να «σπάσεις» μιας τριάδα όπως αυτή των Σλούκα, Γκραντ και Ναν δεν είναι καθόλου εύκολο και το γεγονός ότι ο Τούρκος τεχνικός δεν τον έχει εκμεταλλευτεί του έχει κάνει τη ζωή ακόμα πιο δύσκολη. Ο Σορτς μέχρι στιγμής έχει 8.1 πόντους και 3 ασίστ, αλλά δεν έχει καταφέρει να κάνει τη διαφορά. Στο τελευταίο ματς, όμως, κόντρα στην Μονακό, ο βραχύσωμος περιφερειακός κατάφερε να κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι και να «καθαρίσει» την πρόκριση με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ, «αναγκάζοντας» ακόμα και τον Αταμάν να τον αποθεώσει.

Πλέον, με την ανάγκη να καλυφθεί άμεσα το τεράστιο κενό του Κώστα Σλούκα, ο Τι Τζέι Σορτς μοιάζει να έχει την ευκαιρία να μετατρέψει την ανάγκη σε… ιστορία.

ΥΓ1: Past is past όπως λένε κάποιες ψυχές. Όλα ξεκινούν απόψε από την αρχή!